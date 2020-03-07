Білл Клінтон розповів, як "знімав стрес" з Монікою Левінскі

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Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що його роман з Монікою Левінскі був способом "зняти занепокоєння".

Про це він розповів у документальній стрічці про свою дружину Гілларі Клінтон, яка була кандидаткою у президенти США у 2016 році.

Скандал з Монікою Левінскі спалахнув у 1998 році, коли подробиці про зв'язок президента з 22-річною стажисткою Білого Дому потрапили у пресу. Це призвело до початку процедури імпічменту, але згодом її відхилили.

Клінтон назвав інцидент з Левінскі помилкою, яку не можна пробачити.

"Те, що я зробив, було погано, але це не було так, ніби я просто вигадав найдурніший вчинок у житті, а потім взяв і зробив його", - пояснив колишній президент документалістам.

За словами Білла Клінтона, робота президента США - це "бій у 15 раундів, який розтягується на всі 30".

Він додав, що стосунки з пані Левінскі були одним зі способів впоратися зі своїми багаторічними психологічними проблемами.

"Ти відчуваєш, що ледве тримаєшся на ногах... І ось з'являється щось, що може відволікти тебе на певний час. У кожного є проблеми в житті, розчарування і страхи. Я робив це, намагаючись впоратись з навантаженням і занепокоєнням".

Його стосунки з Монікою Левінскі стали головною новиною наприкінці 1990-х років - спочатку тодішній президент заперечував роман, а потім зізнався у "неприпустимому фізичному контакті".

Перша реакція Білла Клінтона на повідомлення ЗМІ у 1998 році - "Я не мав жодних сексуальних зв'язків із цією жінкою" - стала однією з найбільш пам'ятних цитат американської політики.

Моніка Левінскі стверджувала, що інтимний зв'язок з колишнім президентом відбувся за обопільною згодою, однак назвала його "грубим зловживання владою".

В інтерв'ю журналу Vanity Fair жінка зізналась, що глибоко шкодує про свій роман.

За її словами, після скандалу 1998 року її постійно ображають і принижують, з неї зробили "цапа-відбувайла", щоб захистити президента.

Копирайт изображения Reuters Image caption Моніка Левінскі каже, що з неї зробили "цапа-відбувайла", щоб захистити президента

За словами Білла Клінтона, він досі почувається "жахливо" через те, як їхні стосунки позначились на житті Левінскі.

Гілларі Клінтон розповіла, що зрада чоловіка завдала їй болючого удару.

"Це було так жахливо. Мені було дуже боляче, я просто не могла повірити, що він збрехав. Я сказала: якщо про це дізнаються всі, ти маєш піти і розповісти про це нашій доньці Челсі", - зізналася вона.

Колишня перша леді додала, що думала про розлучення, однак вирішила зберегти стосунки.

"Я вирішила залишитись з чоловіком. Гадаю, одні думали, що це правильно, інші - що я роблю помилку".

Білл Клінтон розповів документалістам, що розмова з їхньою донькою про інцидент з Левінскі була "справжнім кошмаром".

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