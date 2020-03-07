Коронавірус в Україні: 16 підозр не підтвердились

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У вірусологічній лабораторії у Києві дослідили аналізи 16-х людей, у яких підозрювали коронавірус. Позитивних на COVID-19 не виявили.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Тим часом від коронавірусу в Італії померло вже 197 людей, а захворіли 4600 людей.

За даними ВООЗ, у світі на коронавірус захворіли вже 100 тисяч людей. Померли - 3 тисячі. Водночас повністю видужали 57 тисяч.

Коронавірус в Україні: що відбувається?

В Україні на коронавірус перевіряли аналізи 20 людей. У шістьох з них підозрювали коронавірус, а 14 людей - це особи, які з ними контактували.

У 16 людей COVID-19 не підтвердився.

Ще тривають дослідження чотирьох зразків від контактних осіб.

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я України надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19.

Вірус підтвердився лише в одного чоловіка з Чернівецької області.

Копирайт изображения unian Image caption Дезинфекція метро в Харкові

Напередодні надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

Коронавірус: де найбільше?

На коронавірус, за даними ВООЗ, захворіли вже 102 тисячі людей у 92-х країнах світу. Найбільше випадків у Китаї - 80 тисяч, звідки і поширилась хвороба.

Копирайт изображения EPA Image caption В Італії дезинфікують церкви

Далі йдуть Південна Корея - 6 тисяч хворих, Іран - 4,7 тисячі інфікованих. Серед європейських країн коронавірус найбільше вразив Італію - 4,6 тисячі випадків.

Кілька сотень випадків у Німеччині, Франції, Іспанії, США.

Коронавірус виявили в усіх сусідніх з Україною країнах, крім Молдови.

В Італії уряд наказав закрити всі школи на 10 днів через вірус. Також школи закрили у Франції та Японії.

Коронавірус має значний вплив на економіку Китаю. Нові дані показують, що китайський експорт в січні-лютому впав на 17,2% у порівнянні з цим самим періодом у 2019 році.

Коронавірус: карта поширення планетою, 7 березня 2020 р. Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн Прогорніть, щоб побачити карту Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 99 661 3 402 Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10 Випадків Померли Китай 80 668 3 044 Південна Корея 6 284 42 Іран 4 747 124 Італія 3 858 148 Круїзне судно Diamond Princess 696 6 Німеччина 534 Франція 420 6 Іспанія 365 5 Японія 349 6 Британія 164 2 США 148 10 Сiнгапур 117 Бельгія 109 Норвегія 86 Швейцарія 86 1 Малайзія 83 Нідерланди 82 1 Швеція 61 Кувейт 58 Австралія 57 2 Бахрейн 49 Таїланд 48 1 Австрія 47 Канада 45 Китайський Тайбей 42 1 Ірак 36 2 Греція 32 Індія 31 Об'єднанi Арабськi Емiрати 27 Ісландія 26 Сан-Марино 21 Данія 18 Ліван 16 Оман 16 В'єтнам 16 Ізраїль 15 Ірландія 14 Еквадор 13 Алжир 12 Чехія 12 Фінляндія 12 Хорватія 10 Грузія 9 Португалія 9 Катар 8 Саудівська Аравія 8 Бразилія 7 Румунія 7 Західний берег 7 Білорусь 6 Словенія 6 Мексика 5 Пакистан 5 Фiлiппiни 5 1 Нова Зеландія 4 Росія 4 Сенегал 4 Індонезія 4 Азербайджан 3 Єгипет 3 Естонія 3 Боснія і Герцеговина 2 Угорщина 2 Марокко 2 Сен-Мартен (Франція) 2 Афганістан 1 Андорра 1 Аргентина 1 Вірменія 1 Камбоджа 1 Чилі 1 Домініканська Республіка 1 Гібралтар 1 Йорданія 1 Латвія 1 Ліхтенштейн 1 Литва 1 Люксембург 1 Монако 1 Непал 1 Нігерія 1 Розгорнути Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Грип і коронавірус: що спільного?

І грип, і коронавірус викликають респіраторні захворювання.

Вони можуть проходити взагалі без симптомів, або мати важкі наслідки.

У той час як спектр симптомів для цих двох вірусів однаковий, частина з важким захворюванням, схоже, відрізняється.

Обидва віруси передаються при контакті.

Тобто, щоб захиститися і від грипу, і від коронавірусу треба дотримуватися схожих заходів - мити руки, дотримуватися дихального етикету (кашель в лікоть або в одноразову серветку).

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Чим відрізняються коорнавірус і грип?

Важливою відмінністю між двома вірусами є швидкість передачі. Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів), ніж у вірусу COVID-19.

Грип може поширюватися швидше, ніж COVID19.

У 80% випадках коронавірус проходить легко або безсимптомно. 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії.

5% випадків коронавірусу є критичними. Хворі потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки коронавірусу більш серйозні, ніж при грипі.

У зоні ризику коронавірусу люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби.

Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від коронавірусу.

За попередніми підрахунками вчених, помирає від цієї хвороби близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зараз зафіксовано у китайській провінції Хубей. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Азійські студенти в Україні скаржаться на упереджене ставлення через коронавірус.

Де лікуватимуть хворих на коронавірус

Для прийому пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив госпітальні бази у кожному регіоні України.

У Києві визначили шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин у випадку інфікування.

У випадку поганого самопочуття МОЗ рекомендує звертатися до сімейного лікаря.

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Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

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