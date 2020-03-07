Коронавірус в Україні: 16 підозр не підтвердились
- 7 березня 2020
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У вірусологічній лабораторії у Києві дослідили аналізи 16-х людей, у яких підозрювали коронавірус. Позитивних на COVID-19 не виявили.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Тим часом від коронавірусу в Італії померло вже 197 людей, а захворіли 4600 людей.
За даними ВООЗ, у світі на коронавірус захворіли вже 100 тисяч людей. Померли - 3 тисячі. Водночас повністю видужали 57 тисяч.
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Коронавірус в Україні: що відбувається?
В Україні на коронавірус перевіряли аналізи 20 людей. У шістьох з них підозрювали коронавірус, а 14 людей - це особи, які з ними контактували.
У 16 людей COVID-19 не підтвердився.
Ще тривають дослідження чотирьох зразків від контактних осіб.
Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я України надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19.
Вірус підтвердився лише в одного чоловіка з Чернівецької області.
Напередодні надійшло 4 повідомлення про підозри на COVID-19 у Донецькій, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.
Коронавірус: де найбільше?
На коронавірус, за даними ВООЗ, захворіли вже 102 тисячі людей у 92-х країнах світу. Найбільше випадків у Китаї - 80 тисяч, звідки і поширилась хвороба.
Далі йдуть Південна Корея - 6 тисяч хворих, Іран - 4,7 тисячі інфікованих. Серед європейських країн коронавірус найбільше вразив Італію - 4,6 тисячі випадків.
Кілька сотень випадків у Німеччині, Франції, Іспанії, США.
Коронавірус виявили в усіх сусідніх з Україною країнах, крім Молдови.
В Італії уряд наказав закрити всі школи на 10 днів через вірус. Також школи закрили у Франції та Японії.
Коронавірус має значний вплив на економіку Китаю. Нові дані показують, що китайський експорт в січні-лютому впав на 17,2% у порівнянні з цим самим періодом у 2019 році.
Коронавірус: карта поширення планетою, 7 березня 2020 р.
Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн
Прогорніть, щоб побачити карту
|Загальна кількість підтверджених випадків
|Загальна кількість померлих
|99 661
|3 402
|Випадків
|Померли
|Китай
|80 668
|3 044
|Південна Корея
|6 284
|42
|Іран
|4 747
|124
|Італія
|3 858
|148
|Круїзне судно Diamond Princess
|696
|6
|Німеччина
|534
|Франція
|420
|6
|Іспанія
|365
|5
|Японія
|349
|6
|Британія
|164
|2
|США
|148
|10
|Сiнгапур
|117
|Бельгія
|109
|Норвегія
|86
|Швейцарія
|86
|1
|Малайзія
|83
|Нідерланди
|82
|1
|Швеція
|61
|Кувейт
|58
|Австралія
|57
|2
|Бахрейн
|49
|Таїланд
|48
|1
|Австрія
|47
|Канада
|45
|Китайський Тайбей
|42
|1
|Ірак
|36
|2
|Греція
|32
|Індія
|31
|Об'єднанi Арабськi Емiрати
|27
|Ісландія
|26
|Сан-Марино
|21
|Данія
|18
|Ліван
|16
|Оман
|16
|В'єтнам
|16
|Ізраїль
|15
|Ірландія
|14
|Еквадор
|13
|Алжир
|12
|Чехія
|12
|Фінляндія
|12
|Хорватія
|10
|Грузія
|9
|Португалія
|9
|Катар
|8
|Саудівська Аравія
|8
|Бразилія
|7
|Румунія
|7
|Західний берег
|7
|Білорусь
|6
|Словенія
|6
|Мексика
|5
|Пакистан
|5
|Фiлiппiни
|5
|1
|Нова Зеландія
|4
|Росія
|4
|Сенегал
|4
|Індонезія
|4
|Азербайджан
|3
|Єгипет
|3
|Естонія
|3
|Боснія і Герцеговина
|2
|Угорщина
|2
|Марокко
|2
|Сен-Мартен (Франція)
|2
|Афганістан
|1
|Андорра
|1
|Аргентина
|1
|Вірменія
|1
|Камбоджа
|1
|Чилі
|1
|Домініканська Республіка
|1
|Гібралтар
|1
|Йорданія
|1
|Латвія
|1
|Ліхтенштейн
|1
|Литва
|1
|Люксембург
|1
|Монако
|1
|Непал
|1
|Нігерія
|1
Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я
Останнє оновлення: 07.03.2020, 2:30:00 GMT+2
Грип і коронавірус: що спільного?
І грип, і коронавірус викликають респіраторні захворювання.
Вони можуть проходити взагалі без симптомів, або мати важкі наслідки.
У той час як спектр симптомів для цих двох вірусів однаковий, частина з важким захворюванням, схоже, відрізняється.
Обидва віруси передаються при контакті.
Тобто, щоб захиститися і від грипу, і від коронавірусу треба дотримуватися схожих заходів - мити руки, дотримуватися дихального етикету (кашель в лікоть або в одноразову серветку).
Чим відрізняються коорнавірус і грип?
Важливою відмінністю між двома вірусами є швидкість передачі. Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів), ніж у вірусу COVID-19.
Грип може поширюватися швидше, ніж COVID19.
У 80% випадках коронавірус проходить легко або безсимптомно. 15% є тяжкими інфекціями, які вимагають кисневої терапії.
5% випадків коронавірусу є критичними. Хворі потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки коронавірусу більш серйозні, ніж при грипі.
У зоні ризику коронавірусу люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби.
Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від коронавірусу.
За попередніми підрахунками вчених, помирає від цієї хвороби близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зараз зафіксовано у китайській провінції Хубей. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.
Де лікуватимуть хворих на коронавірус
Для прийому пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив госпітальні бази у кожному регіоні України.
У Києві визначили шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин у випадку інфікування.
У випадку поганого самопочуття МОЗ рекомендує звертатися до сімейного лікаря.
Як вберегтися від коронавірусу?
Не панікувати.
Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.
Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.
Кінець Youtube допису 2, автор: BBC News Україна
ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.
Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".
Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.
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