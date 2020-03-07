Корабель з коронавірусом у США: там 49 українців

  • 7 березня 2020
корабель Копирайт изображения AFP

На борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 українців. На лайнері виявили коронавірус. Про це повідомили у МЗС Україна.

Наразі корабель Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. людей - це громадяни 54 країн світу. Серед них виявили 21 випадок коронавірусу.

Весь лайнер вирішили перевірити на коронавірус.

Паніка довкола лайнера почалась на цьому тижні, коли стало відомо про смерть у Каліфорнії 71-річного чоловіка, який у лютому був у круїзі на Grand Princess.

Корабель йшов із Сан-Франциско до Мексики.

Потім тести показали позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії.

Кораблю заборонили вхід до гавані Сан-Франциско. Гелікоптери берегової охорони США доставили на борт тести на COVID-19.

Мають перевірити усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також всіх, хто має перші ознаки респіраторної інфекції.

Коронавірус: карта поширення планетою, 7 березня 2020 р.

Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн

Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих
99 661 3 402
Випадків Померли
Китай 80 668 3 044
Південна Корея 6 284 42
Іран 4 747 124
Італія 3 858 148
Круїзне судно Diamond Princess 696 6
Німеччина 534
Франція 420 6
Іспанія 365 5
Японія 349 6
Британія 164 2
США 148 10
Сiнгапур 117
Бельгія 109
Норвегія 86
Швейцарія 86 1
Малайзія 83
Нідерланди 82 1
Швеція 61
Кувейт 58
Австралія 57 2
Бахрейн 49
Таїланд 48 1
Австрія 47
Канада 45
Китайський Тайбей 42 1
Ірак 36 2
Греція 32
Індія 31
Об'єднанi Арабськi Емiрати 27
Ісландія 26
Сан-Марино 21
Данія 18
Ліван 16
Оман 16
В'єтнам 16
Ізраїль 15
Ірландія 14
Еквадор 13
Алжир 12
Чехія 12
Фінляндія 12
Хорватія 10
Грузія 9
Португалія 9
Катар 8
Саудівська Аравія 8
Бразилія 7
Румунія 7
Західний берег 7
Білорусь 6
Словенія 6
Мексика 5
Пакистан 5
Фiлiппiни 5 1
Нова Зеландія 4
Росія 4
Сенегал 4
Індонезія 4
Азербайджан 3
Єгипет 3
Естонія 3
Боснія і Герцеговина 2
Угорщина 2
Марокко 2
Сен-Мартен (Франція) 2
Афганістан 1
Андорра 1
Аргентина 1
Вірменія 1
Камбоджа 1
Чилі 1
Домініканська Республіка 1
Гібралтар 1
Йорданія 1
Латвія 1
Ліхтенштейн 1
Литва 1
Люксембург 1
Монако 1
Непал 1
Нігерія 1

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Останнє оновлення: 07.03.2020, 2:30:00 GMT+2

Залежно від результатів тестів будуть вирішувати - відправляти на карантин частину пасажирів чи весь корабель, підкреслили в МЗС.

Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує, чи захворіли українці.

Раніше 25 українців перебували на карантині на кораблі Diamond Princess у Японії. Там у лютому на коронавірус захворіли сотні людей. Серед них було четверо українців. Троє з них ще лікуються у лікрані Токіо. Людей з корабля Diamond Princess вже випустили.

Копирайт изображения EPA
Image caption Пасажирів з Diamond Princess вже випустили

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему