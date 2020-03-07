Корабель з коронавірусом у США: там 49 українців

Копирайт изображения AFP

На борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 українців. На лайнері виявили коронавірус. Про це повідомили у МЗС Україна.

Наразі корабель Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. людей - це громадяни 54 країн світу. Серед них виявили 21 випадок коронавірусу.

Весь лайнер вирішили перевірити на коронавірус.

Паніка довкола лайнера почалась на цьому тижні, коли стало відомо про смерть у Каліфорнії 71-річного чоловіка, який у лютому був у круїзі на Grand Princess.

Корабель йшов із Сан-Франциско до Мексики.

Потім тести показали позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії.

Кораблю заборонили вхід до гавані Сан-Франциско. Гелікоптери берегової охорони США доставили на борт тести на COVID-19.

Мають перевірити усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також всіх, хто має перші ознаки респіраторної інфекції.

Коронавірус: карта поширення планетою, 7 березня 2020 р. Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн Прогорніть, щоб побачити карту Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 99 661 3 402 Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10 Випадків Померли Китай 80 668 3 044 Південна Корея 6 284 42 Іран 4 747 124 Італія 3 858 148 Круїзне судно Diamond Princess 696 6 Німеччина 534 Франція 420 6 Іспанія 365 5 Японія 349 6 Британія 164 2 США 148 10 Сiнгапур 117 Бельгія 109 Норвегія 86 Швейцарія 86 1 Малайзія 83 Нідерланди 82 1 Швеція 61 Кувейт 58 Австралія 57 2 Бахрейн 49 Таїланд 48 1 Австрія 47 Канада 45 Китайський Тайбей 42 1 Ірак 36 2 Греція 32 Індія 31 Об'єднанi Арабськi Емiрати 27 Ісландія 26 Сан-Марино 21 Данія 18 Ліван 16 Оман 16 В'єтнам 16 Ізраїль 15 Ірландія 14 Еквадор 13 Алжир 12 Чехія 12 Фінляндія 12 Хорватія 10 Грузія 9 Португалія 9 Катар 8 Саудівська Аравія 8 Бразилія 7 Румунія 7 Західний берег 7 Білорусь 6 Словенія 6 Мексика 5 Пакистан 5 Фiлiппiни 5 1 Нова Зеландія 4 Росія 4 Сенегал 4 Індонезія 4 Азербайджан 3 Єгипет 3 Естонія 3 Боснія і Герцеговина 2 Угорщина 2 Марокко 2 Сен-Мартен (Франція) 2 Афганістан 1 Андорра 1 Аргентина 1 Вірменія 1 Камбоджа 1 Чилі 1 Домініканська Республіка 1 Гібралтар 1 Йорданія 1 Латвія 1 Ліхтенштейн 1 Литва 1 Люксембург 1 Монако 1 Непал 1 Нігерія 1 Розгорнути Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Залежно від результатів тестів будуть вирішувати - відправляти на карантин частину пасажирів чи весь корабель, підкреслили в МЗС.

Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує, чи захворіли українці.

Раніше 25 українців перебували на карантині на кораблі Diamond Princess у Японії. Там у лютому на коронавірус захворіли сотні людей. Серед них було четверо українців. Троє з них ще лікуються у лікрані Токіо. Людей з корабля Diamond Princess вже випустили.

Копирайт изображения EPA Image caption Пасажирів з Diamond Princess вже випустили

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!