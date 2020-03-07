Корабель з коронавірусом у США: там 49 українців
- 7 березня 2020
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На борту круїзного лайнера Grand Princess перебуває 49 українців. На лайнері виявили коронавірус. Про це повідомили у МЗС Україна.
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Наразі корабель Grand Princess стоїть на рейді біля берегів Каліфорнії. На борту судна перебуває 3,5 тис. людей - це громадяни 54 країн світу. Серед них виявили 21 випадок коронавірусу.
Весь лайнер вирішили перевірити на коронавірус.
Паніка довкола лайнера почалась на цьому тижні, коли стало відомо про смерть у Каліфорнії 71-річного чоловіка, який у лютому був у круїзі на Grand Princess.
Корабель йшов із Сан-Франциско до Мексики.
Потім тести показали позитивний результат на коронавірус у ще одного пасажира, який зараз лікується у Каліфорнії.
Кораблю заборонили вхід до гавані Сан-Франциско. Гелікоптери берегової охорони США доставили на борт тести на COVID-19.
Мають перевірити усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також всіх, хто має перші ознаки респіраторної інфекції.
Коронавірус: карта поширення планетою, 7 березня 2020 р.
Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн
Прогорніть, щоб побачити карту
|Загальна кількість підтверджених випадків
|Загальна кількість померлих
|99 661
|3 402
|Випадків
|Померли
|Китай
|80 668
|3 044
|Південна Корея
|6 284
|42
|Іран
|4 747
|124
|Італія
|3 858
|148
|Круїзне судно Diamond Princess
|696
|6
|Німеччина
|534
|Франція
|420
|6
|Іспанія
|365
|5
|Японія
|349
|6
|Британія
|164
|2
|США
|148
|10
|Сiнгапур
|117
|Бельгія
|109
|Норвегія
|86
|Швейцарія
|86
|1
|Малайзія
|83
|Нідерланди
|82
|1
|Швеція
|61
|Кувейт
|58
|Австралія
|57
|2
|Бахрейн
|49
|Таїланд
|48
|1
|Австрія
|47
|Канада
|45
|Китайський Тайбей
|42
|1
|Ірак
|36
|2
|Греція
|32
|Індія
|31
|Об'єднанi Арабськi Емiрати
|27
|Ісландія
|26
|Сан-Марино
|21
|Данія
|18
|Ліван
|16
|Оман
|16
|В'єтнам
|16
|Ізраїль
|15
|Ірландія
|14
|Еквадор
|13
|Алжир
|12
|Чехія
|12
|Фінляндія
|12
|Хорватія
|10
|Грузія
|9
|Португалія
|9
|Катар
|8
|Саудівська Аравія
|8
|Бразилія
|7
|Румунія
|7
|Західний берег
|7
|Білорусь
|6
|Словенія
|6
|Мексика
|5
|Пакистан
|5
|Фiлiппiни
|5
|1
|Нова Зеландія
|4
|Росія
|4
|Сенегал
|4
|Індонезія
|4
|Азербайджан
|3
|Єгипет
|3
|Естонія
|3
|Боснія і Герцеговина
|2
|Угорщина
|2
|Марокко
|2
|Сен-Мартен (Франція)
|2
|Афганістан
|1
|Андорра
|1
|Аргентина
|1
|Вірменія
|1
|Камбоджа
|1
|Чилі
|1
|Домініканська Республіка
|1
|Гібралтар
|1
|Йорданія
|1
|Латвія
|1
|Ліхтенштейн
|1
|Литва
|1
|Люксембург
|1
|Монако
|1
|Непал
|1
|Нігерія
|1
Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я
Останнє оновлення: 07.03.2020, 2:30:00 GMT+2
Залежно від результатів тестів будуть вирішувати - відправляти на карантин частину пасажирів чи весь корабель, підкреслили в МЗС.
Генеральне консульство України у Сан-Франциско з'ясовує, чи захворіли українці.
Раніше 25 українців перебували на карантині на кораблі Diamond Princess у Японії. Там у лютому на коронавірус захворіли сотні людей. Серед них було четверо українців. Троє з них ще лікуються у лікрані Токіо. Людей з корабля Diamond Princess вже випустили.
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Як вберегтися від коронавірусу?
Не панікувати.
Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.
Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.
ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.
Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".
Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.
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