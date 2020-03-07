Скалецьку на карантин відправив Зеленський

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Володимир Зеленський розповів, що це була його ідея відправити міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на карантин, а також порівняв проблеми президента з прищами, і з дірявим човном.

Президент дав інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському медіа Bloomberg.

Як президент жартував про повішання олігархів і як пояснював відставку уряду, розповідає BBC News Україна.

Відправив на карантин

"Це був її вибір, але запропонував це я", - розповів президент про те, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні у санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Правда, зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністерки не було.

Випускав з карантину людей президент особисто. Зоряні Скалецькій подякував за сміливість.

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Чому відбулись відставки?

Минулого тижня Верховна Рада відправила міністерку Зоряну Скалецьку у відставку разом з усім урядом.

Зміні Кабміну присвятили розмову з президентом журналісти Bloomberg. Зеленський запевняв, що справа зовсім не в його рейтингах, які нещодавно відчутно знизились. З цим власне багато хто і пов'язував всі відставки.

"Потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету (Міністрів. - Ред.). Коли ви робите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти...Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно", - сказав пан Зеленський.

Вплив олігархів

Говорячи про нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Bloomberg згадав про його роботу у компанії найбагатшої людини України Ріната Ахметова. В ЗМІ Шмигаля часто називають "людиною Ахметова", хоча сам він це заперечує.

Копирайт изображения Unian Image caption Денис Шмигаль - новий голова уряду

Олігархи не впливають на новий уряд, сказав у розмові з Bloomberg пан Зеленський.

"Вони (олігархи. - Ред.) володіють 70-80% активів в Україні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов'язаний з кимось із них. Адже вони наймають найкращих - ми повинні це розуміти", - зазначив голова держави.

"Багато хто в Києві бачить зміну Зеленським уряду як ознаку того, що старі олігархічні гравці відновлюють свій вплив. Попри його заяви, що мова йде про пришвидшення реформ. Безумовно, це правда, що українські олігархи продовжують мати величезну владу, і Зеленський не позбудеться їхніх махінацій, просто гарно попросивши їх про це", - пише про взаємовідносини олігархів і президента The Guardian.

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Видання згадує, що президент, якого Зеленський зіграв у телесеріалі "Слуга народу", міг наказати повісити їх або розстріляти, проте "реальному Зеленському доведеться працювати з ними, просити про інвестиції і фінансування державних проєктів".

"Оскільки ми обрали демократію звісно ми не можемо вішати людей", - каже Зеленський журналістам.

"Хоча! Іноді дуже хочеться. А знаєте, чому? Бо було б швидше. Набагато швидше", - продовжує він.

"Ми жартуємо", - додає з іншого боку столу його прессекретар Юлія Мендель з деяким занепокоєнням.

"Звичайно, ми жартуємо", - відповідає Зеленський.

Прищі і човен

Як і під час виступу у Верховній Раді, так і в розмові з журналістами The Guardian президент Володимир Зеленський використовував багато метафор.

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То він порівнював президенство з перебуванням у човні, у якому багато дір: "Ти своїми руками і ногами намагаєшся ці діри закрити. Це те, як ми живемо. Ми закриваємо діри".

То описував великі проблеми, з якими стикається президент на своїй посаді, порівнюючи їх з прищами.

"Вони (проблеми - Ред.)- катастрофічні. Вони з'являються, вибачте, що я кажу це, як прищі у 18-річної дитини. Ти не знаєш, де і коли вони вилізуть".

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