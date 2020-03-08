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Влада Італії оголосила, що закриває на карантин північні регіони країни, де зафіксовано спалах коронавірусу. В'їзд до цих регіонів і виїзд з них буде фактично закритий.

Загалом у зоні карантину - щонайменше 16 млн людей.

Про запровадження обмежувальних заходів оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Вони заторкнуть адміністративну область Ломбардія повністю, а також 14 провінцій, що входять в інші області країни.

Тож на карантині опиняться популярні серед туристів міста Мілан і Венеція.

За словами Конте, мова йде не тільки на заборону на в'їзд у ці регіони і виїзд з них, а й про обмеження на переміщення в самій зоні карантину. Також закриють музеї, гірськолижні курорти, басейни, спортзали, нічні клуби й інші місця, де проводять масові або культурні заходи.

Ресторани й кафе поки що продовжать роботу, але за умови, що відвідувачі будуть сидіти як мінімум за метр один від одного.

Копирайт изображения Reuters Image caption Військові та поліція Мілану готуються закрити місто

Людям, які потрапили в зону карантину, рекомендують, за можливості, не виходити на вулицю. За порушення режиму карантину передбачений арешт на строк до трьох місяців.

Всі спортивні заходи в зоні карантину будуть проходити без глядачів.

Обмеження триватимуть як мінімум до 3 квітня. При цьому в одній тільки Ломбардії проживає близько 10 млн людей.

Італія сильніше за інші європейські країни постраждала від коронавірусу.

За останніми даними, всього в Італії підтвердили близько 5 900 випадків зараження людей, померли вже понад 230 людей, в тому числі 50 - тільки за останню добу.

В усьому віті кількість хворих перевищила 105 тисяч чоловік, з них понад 24 тисяч - за межами Китаю.

Загалом зареєстровано 3 400 смертей, з них близько 3 100 - в Китаї.

Що в Україні?

В Україні наразі зареєстрований один випадок захворювання на коронавірус - у Чернівецькій області.

Станом на ранок 8 березня у 20-ти зразках матеріалів, які перевіряли на інфекцію у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я, коронавірусу не виявили. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

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