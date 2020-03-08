Коронавірус: північ Італії закрили на карантин. Там мешкає 16 млн людей
Влада Італії оголосила, що закриває на карантин північні регіони країни, де зафіксовано спалах коронавірусу. В'їзд до цих регіонів і виїзд з них буде фактично закритий.
Загалом у зоні карантину - щонайменше 16 млн людей.
Про запровадження обмежувальних заходів оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
Вони заторкнуть адміністративну область Ломбардія повністю, а також 14 провінцій, що входять в інші області країни.
Тож на карантині опиняться популярні серед туристів міста Мілан і Венеція.
За словами Конте, мова йде не тільки на заборону на в'їзд у ці регіони і виїзд з них, а й про обмеження на переміщення в самій зоні карантину. Також закриють музеї, гірськолижні курорти, басейни, спортзали, нічні клуби й інші місця, де проводять масові або культурні заходи.
Ресторани й кафе поки що продовжать роботу, але за умови, що відвідувачі будуть сидіти як мінімум за метр один від одного.
Людям, які потрапили в зону карантину, рекомендують, за можливості, не виходити на вулицю. За порушення режиму карантину передбачений арешт на строк до трьох місяців.
Всі спортивні заходи в зоні карантину будуть проходити без глядачів.
Обмеження триватимуть як мінімум до 3 квітня. При цьому в одній тільки Ломбардії проживає близько 10 млн людей.
Італія сильніше за інші європейські країни постраждала від коронавірусу.
За останніми даними, всього в Італії підтвердили близько 5 900 випадків зараження людей, померли вже понад 230 людей, в тому числі 50 - тільки за останню добу.
В усьому віті кількість хворих перевищила 105 тисяч чоловік, з них понад 24 тисяч - за межами Китаю.
Загалом зареєстровано 3 400 смертей, з них близько 3 100 - в Китаї.
Що в Україні?
В Україні наразі зареєстрований один випадок захворювання на коронавірус - у Чернівецькій області.
Станом на ранок 8 березня у 20-ти зразках матеріалів, які перевіряли на інфекцію у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров'я, коронавірусу не виявили. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
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