Марш жінок у Києві: чого вимагають учасники

У Києві проходить акція "Марш жінок", присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня. Марш відбувається вже третій рік поспіль.

Кілька тисяч учасників ідуть колоною від Михайлівської площі до Поштової, повідомляє кореспондент ВВС News Україна.

Серед вимог демонстрантів - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.

Вони вигукують "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

"Україна, слід віддати належне, багато зробила у сфері криміналізації домашнього насильства, однак ухвалення законодавчих актів до кінця не вирішило основної проблеми — системного застосування насильства щодо жінок та дітей і в багатьох випадках бездіяльності поліції", - ідеться у заяві організаторів акції.

Image caption "Справжні чоловіки - феміністи", - написано на плакаті одного з учасників "Маршу жінок"

Паралельно проходить акція на підтримку традиційних цінностей. Кожен захід озвучується з окремих гучномовців, і звуки накладаються один на одного.

Два заходи відділені кордоном поліції.

Копирайт изображения European Union in Ukraine

ЄС підтримав "Марш жінок":

"Разом з міжнародними партнерами України ЄС підтримує український #МаршЖінок. #Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - ідеться на офіційній сторінці ЄС в Україні у фейсбуку.

Привітання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, тим часом, привітав жінок із 8 березня у своїх соцмережах. Втім, жодних гендерно чутливих питань у своєму дописі він не торкнувся.

"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня", - ідеться у повідомленні на його Телеграм-каналі.

"Вони... примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", - зіронізував президент. І побажав жінкам здійснення усіх їхніх мрій.

А Офіс президента розмістив на своїй сторінці у фейсбук фото тюльпанів, не пояснивши його жодним коментарем.

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