Марш жінок у Києві: чого вимагають учасники
У Києві проходить акція "Марш жінок", присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня. Марш відбувається вже третій рік поспіль.
Кілька тисяч учасників ідуть колоною від Михайлівської площі до Поштової, повідомляє кореспондент ВВС News Україна.
Серед вимог демонстрантів - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.
Вони вигукують "Бунтуй, кохай, права не віддавай".
"Україна, слід віддати належне, багато зробила у сфері криміналізації домашнього насильства, однак ухвалення законодавчих актів до кінця не вирішило основної проблеми — системного застосування насильства щодо жінок та дітей і в багатьох випадках бездіяльності поліції", - ідеться у заяві організаторів акції.
Паралельно проходить акція на підтримку традиційних цінностей. Кожен захід озвучується з окремих гучномовців, і звуки накладаються один на одного.
Два заходи відділені кордоном поліції.
ЄС підтримав "Марш жінок":
"Разом з міжнародними партнерами України ЄС підтримує український #МаршЖінок. #Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - ідеться на офіційній сторінці ЄС в Україні у фейсбуку.
Привітання Зеленського
Президент України Володимир Зеленський, тим часом, привітав жінок із 8 березня у своїх соцмережах. Втім, жодних гендерно чутливих питань у своєму дописі він не торкнувся.
"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня", - ідеться у повідомленні на його Телеграм-каналі.
"Вони... примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі", - зіронізував президент. І побажав жінкам здійснення усіх їхніх мрій.
А Офіс президента розмістив на своїй сторінці у фейсбук фото тюльпанів, не пояснивши його жодним коментарем.
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