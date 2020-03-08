8 березня: як жінки в різних країнах відстоюють рівність. Фото

  • 8 березня 2020
Indonesian women rally for equality on International Women's Day in Yogyakarta, Indonesia, 8 March 2020 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Despite fears over the coronavirus outbreak, thousands of people took to the streets across Asia, including this march in Yogyakarta, Indonesia

У різних містах світу пройшли марші з нагоди 8 березня: їхні учасники хочуть привернути увагу до дискримінації жінок та підвищити обізнаність людей із цією темою.

Попри побоювання коронавірусу, протести були масштабними.

Вже понад століття 8 березня відзначається як особливий жіночий день, і це свято визнане на рівні ООН.

Women Asylum Seekers, waiting at Turkey's Pazarkule border crossing to reach Europe, stage a demonstration at the buffer zone demanding they be permitted to cross during International Women's Day, 8 March 2020 Копирайт изображения Getty Images

Жінки на кордоні Туреччини з Грецією провели демонстрацію з вимогою, аби у цей день їм дозволили переходити кордон.

Між мігрантами та грецькою прикордонною охороною відбулися запеклі сутички.

Bangladeshi women play basketball in a match organised by the Centre for the Rehabilitation of the Paralysed and the Red Cross to observe International Women's Day on the outskirts of the capital, Dhaka, 8 March 2020 Копирайт изображения Getty Images

У Бангладеш жінки зіграли в баскетбол на околиці столиці країни Даки. Матч спеціально організували до Міжнародного жіночого дня.

jamaat e islami supporters march in karachi Копирайт изображения Reuters

Жіночі марші пройшли також в кількох містах Пакистану.

Kyrgyz police arrest a woman activist on Victory Square during the celebration of International Women's Day in Bishkek, Kyrgyzstan, 8 March 2020 Копирайт изображения EPA
Masked men attack women participating in a march in the Kyrgyzstan capital, Bishkek Копирайт изображения Reuters

А у столиці Киргизстану Бішкеку поліція затримала десятки активістів, які вийшли за права жінок.

Це відбулося незабаром після того, як на учасників протесту напали чоловіки в масках.

Активісти кажуть, що ситуація з правами жінок в країні погіршується.

minsk 'beauty run' Копирайт изображения Reuters

У Білорусі жінки взяли участь у "забігу краси", щоб відзначити цей день.

На фото - жінки розігріваються перед забігом.

Women in Spain shout and make noise by hitting pots and pans as they mark the start of the International Women's Day in Sol Square, 8 March 2020 Копирайт изображения Getty Images

У столиці Іспанії Мадриді жінки на площі Пуерта-дель-Соль кричали та стукали каструлями з нагоди свята.

Мірш жінок Копирайт изображения УНІАН

А у Києві пройшов "Марш жінок" - вже третій рік поспіль.

Кілька тисяч учасників пройшли колоною від Михайлівської площі до Поштової. Серед їхніх вимог - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.

Усі права на фото застережено.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему