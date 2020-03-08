8 березня: як жінки в різних країнах відстоюють рівність. Фото
У різних містах світу пройшли марші з нагоди 8 березня: їхні учасники хочуть привернути увагу до дискримінації жінок та підвищити обізнаність людей із цією темою.
Попри побоювання коронавірусу, протести були масштабними.
Вже понад століття 8 березня відзначається як особливий жіночий день, і це свято визнане на рівні ООН.
Жінки на кордоні Туреччини з Грецією провели демонстрацію з вимогою, аби у цей день їм дозволили переходити кордон.
Між мігрантами та грецькою прикордонною охороною відбулися запеклі сутички.
У Бангладеш жінки зіграли в баскетбол на околиці столиці країни Даки. Матч спеціально організували до Міжнародного жіночого дня.
Жіночі марші пройшли також в кількох містах Пакистану.
А у столиці Киргизстану Бішкеку поліція затримала десятки активістів, які вийшли за права жінок.
Це відбулося незабаром після того, як на учасників протесту напали чоловіки в масках.
Активісти кажуть, що ситуація з правами жінок в країні погіршується.
У Білорусі жінки взяли участь у "забігу краси", щоб відзначити цей день.
На фото - жінки розігріваються перед забігом.
У столиці Іспанії Мадриді жінки на площі Пуерта-дель-Соль кричали та стукали каструлями з нагоди свята.
А у Києві пройшов "Марш жінок" - вже третій рік поспіль.
Кілька тисяч учасників пройшли колоною від Михайлівської площі до Поштової. Серед їхніх вимог - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.
Усі права на фото застережено.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!