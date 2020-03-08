Копирайт изображения Getty Images Image caption Despite fears over the coronavirus outbreak, thousands of people took to the streets across Asia, including this march in Yogyakarta, Indonesia

У різних містах світу пройшли марші з нагоди 8 березня: їхні учасники хочуть привернути увагу до дискримінації жінок та підвищити обізнаність людей із цією темою.

Попри побоювання коронавірусу, протести були масштабними.

Вже понад століття 8 березня відзначається як особливий жіночий день, і це свято визнане на рівні ООН.

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Жінки на кордоні Туреччини з Грецією провели демонстрацію з вимогою, аби у цей день їм дозволили переходити кордон.

Між мігрантами та грецькою прикордонною охороною відбулися запеклі сутички.

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У Бангладеш жінки зіграли в баскетбол на околиці столиці країни Даки. Матч спеціально організували до Міжнародного жіночого дня.

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Жіночі марші пройшли також в кількох містах Пакистану.

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А у столиці Киргизстану Бішкеку поліція затримала десятки активістів, які вийшли за права жінок.

Це відбулося незабаром після того, як на учасників протесту напали чоловіки в масках.

Активісти кажуть, що ситуація з правами жінок в країні погіршується.

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У Білорусі жінки взяли участь у "забігу краси", щоб відзначити цей день.

На фото - жінки розігріваються перед забігом.

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У столиці Іспанії Мадриді жінки на площі Пуерта-дель-Соль кричали та стукали каструлями з нагоди свята.

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А у Києві пройшов "Марш жінок" - вже третій рік поспіль.

Кілька тисяч учасників пройшли колоною від Михайлівської площі до Поштової. Серед їхніх вимог - ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.

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