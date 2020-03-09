Нафта і рубль різко впали

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Ціна на нафту на азійських ринках обвалилась на більш ніж 31% на початку торгів у понеділок. Це сталося після того, як у п'ятницю країни ОПЕК не змогли домовитись з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. На тлі падіння котирувань нафти почав падати курс рубля.

Найбільший виробник нафти Саудівська Аравія, яка входить в ОПЕК, оголосила про зниження офіційних цін, після цього вартість марки Brent впала до 31 долара за барель, повідомляє Bloomberg. До ранку котирування Brent складали 32,6 долара.

Через спалах коронавірусу на світовому ринку утворився надлишок нафти, але після зриву угоди виробники нафти прибрати його не зможуть. Крім того, більше не діятимуть і попередні домовленості, тому з 1 квітня всі зобов'язання щодо обмеження виробництва нафти скасовуються.

В кінці лютого вартість Brent становила близько 50 доларів за барель, а 6 березня, після того, як стало відомо про скасування угоди ОПЕК щодо скорочення видобутку, вона впала на 9% і наблизилася до 45 доларів.

Як зазначає Bloomberg, це найстрімкіше падіння вартості нафти після війни у Перській затоці. Агентство при цьому посилається на прогноз Goldman Sachs, згідно з яким котирування нафти можуть продовжити падіння і сягнуть показників від 20 до 30 доларів.

За даними агентств Bloomberg і Reuters, причиною зриву угоди з альянсом ОПЕК + (до якого входять ОПЕК і ще кілька нафтовидобувних країн, зокрема Росія), стала саме позиція Москви. Як повідомляли ЗМІ, російська влада виступила проти додаткового скорочення видобутку нафти.

Після падіння цін на нафту вранці в понеділок різко просіли азійські ринки: індекс Nikkei впав на 5%, гонконзький Hang Seng - на 3,5%, австралійський ASX 200 - на понад 6%.

Проти сланцевої нафти з США?

ОПЕК пропонував подовжити до кінця року угоду про скорочення видобутку нафти (на 2,1 млн барелів у порівнянні з 2016 роком) і додатково скоротити видобуток на 1,5 млн барелів на добу в другому кварталі 2020 року.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Росії побоюються, що обмеження видобутку нафти буде на руку США і американським виробникам сланцевої нафти

Росія при цьому не заперечувала проти подовження угоди, але не хотіла додаткового скорочення видобутку. Передбачалося, що країни ОПЕК зменшать виробництво нафти на 1 млн барелів, а ще 500 тис. барелів припаде на інші країни, найбільша з яких - Росія.

Прессекретар однієї з найбільших російських нафтовидобувних компаній "Роснефть" Михайло Леонтьєв заявив, що угода в рамках ОПЕК + була для Росії не вигідна.

За його словами, дефіцит нафти, що виникав на світовому ринку після обмежень на видобуток, швидко компенсували за допомогою сланцевої нафти з США.

"Не лише США, а й інші країни за периметром угоди ОПЕК + готові нарощувати видобуток, - сказав Леонтьєв агентству ТАСС. - Тому з точки зору інтересів Росії ця угода просто позбавлена сенсу".

Як пише оглядач Reuters Клайд Рассел, дії Саудівської Аравії, яка одночасно збільшила видобуток нафти і знизила свої офіційні ціни, - це відкритий початок цінової війни з Росією.

Окрім Росії, зазначає Рассел, Ер-Ріяд, можливо, також намагається вдарити по американських виробниках сланцевої нафти, для яких низькі ціни можуть призвести до збитків і припинення роботи.

Падіння рубля

Ціна нафти - один з головних показників для російської економіки, і від неї значною мірою залежить курс рубля.

На початку березня президент Росії Володимир Путін зазначав, що тодішній рівень цін (50 доларів за барель) був прийнятним для Росії, оскільки бюджет країни збалансований при ціні 42,4 долара за барель.

Падіння цін значно нижче за цей показник може підірвати курс російської валюти. У суботу Центробанк Росії встановив курс рубля на рівні 67,5 руб. за долар США, а в понеділок російські ринки будуть закриті через вихідний.

Однак у понеділок вранці на міжнародному валютному ринку курс рубля обвалився слідом за ціною на нафту. Долар виріс до 73,29 руб., і це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року.

Падіння цін на нафту майже до 30 доларів за барель загрожує РФ бюджетним дефіцитом і девальвацією, вважає старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів - ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди [ОПЕК]. Зручним цей рівень для Росії точно назвати не можна - при ціні 30 доларів Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація, почнуться розмови про збільшення податкового тягаря для нафтових компаній", - сказав він РІА Новости.

У мінфіні також нагадали, що зростання курсу долара на один рубль додатково дає бюджету 70 млрд рублів нафтогазових доходів (оскільки рублева ціна нафти зростає).

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