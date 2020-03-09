Коронавірус: в Китаї зафіксували найменше нових хворих за півтора місяця
Китай зафіксував найменшу кількість нових хворих - це найменша кількість відтоді, коли комісія з охорони здоров'я почала публікувати загальнодержавні дані 20 січня.
З 40 нових випадків 36 зафіксували в епіцентрі епідемії місті Ухань, а решту чотири випадки - в людей, які приїхали з Ірану.
Державне інформагентство Сіньхуа повідомило, що в Ухані вже закрили 11 з 16 імпровізованих лікарень на стадіонах та у школах, де лікували людей з легкими симптомами.
Загалом у світі кількість людей, які захворіли на коронавірус, перевищила 110 тисяч, з них 62 тисячі вже одужали, понад 3 800 померли.
В Україні наразі зафіксували лише один випадок захворювання на коронавірус у Чернівцях.
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Якою є ситуація в інших країнах
Найгірша ситуація після Китаю зараз склалася в Італії - у неділю в країні від коронавірусу померли 166 людей, і загальна кількість його жертв сягнула 366. Також протягом одного дня кількість людей, які захворіли, виросла на 25% і сягнула 7375 випадків.
Кілька провінцій на півночі Італії, де проживають 16 млн людей, з неділі перебувають на карантині.
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Запровадження карантину викликало заворушення у чотирьох італійських в'язницях, адже згідно з умовами карантину, родичам заборонили відвідувати в'язнів.
У Південній Кореї, навпаки, зареєстровано найменше нових випадків захворювань за два тижні - лише 69. Загальна кількість людей, які захворіли сягнула 7382, з них 53 людини померли.
Прем'єр-міністр країни Чон Се Гюн висловив оптимізм, але попередив, що він все ще "надзвичайно обережний".
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"Сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо досягти переломної точки", - сказав він.
Водночас в інших регіонах світу кількість хворих зростає.
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У Європі найбільша кількість людей, які захворіли, окрім Італії, припадає на західноєвропейські країни:
- Франція - 1209 людей, які захворіли, з них 19 померли
- Німеччина - 1112
- Іспанія - 675, з них 17 померли
- Швейцарія - 337, з них двоє померли
- Британія - 273, з них троє померли
- Нідерланди - 265, з них троє померли
- Швеція - 203
- Бельгія - 200
- Норвегія - 176
- Австрія - 112
У сусідніх з Україною країнах зафіксували значно меншу кількість людей, які захворіли:
- Росія - 17
- Румунія - 15
- Польща - 11
- Угорщина - 9
- Білорусь - 6
- Словаччина - 3
- Молдова - 1
У США зафіксували понад 500 випадків захворювання, 21 людина померла.
Президент Дональд Трамп раніше підписав екстрений законопроєкт, який спрямовує 8,3 млрд доларів для боротьби зі спалахом. Він закликав американців до спокою.
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