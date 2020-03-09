Коронавірус: в Китаї зафіксували найменше нових хворих за півтора місяця

Копирайт изображения Getty Images

Китай зафіксував найменшу кількість нових хворих - це найменша кількість відтоді, коли комісія з охорони здоров'я почала публікувати загальнодержавні дані 20 січня.

З 40 нових випадків 36 зафіксували в епіцентрі епідемії місті Ухань, а решту чотири випадки - в людей, які приїхали з Ірану.

Державне інформагентство Сіньхуа повідомило, що в Ухані вже закрили 11 з 16 імпровізованих лікарень на стадіонах та у школах, де лікували людей з легкими симптомами.

Загалом у світі кількість людей, які захворіли на коронавірус, перевищила 110 тисяч, з них 62 тисячі вже одужали, понад 3 800 померли.

В Україні наразі зафіксували лише один випадок захворювання на коронавірус у Чернівцях.

Якою є ситуація в інших країнах

Найгірша ситуація після Китаю зараз склалася в Італії - у неділю в країні від коронавірусу померли 166 людей, і загальна кількість його жертв сягнула 366. Також протягом одного дня кількість людей, які захворіли, виросла на 25% і сягнула 7375 випадків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Площа Сан Марко у Венеції 8 березня виглядала так

Кілька провінцій на півночі Італії, де проживають 16 млн людей, з неділі перебувають на карантині.

Запровадження карантину викликало заворушення у чотирьох італійських в'язницях, адже згідно з умовами карантину, родичам заборонили відвідувати в'язнів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Родичі в'язнів в італійському місті Модена протестують проти умов карантину, адже їм заборонили відвідувати їхніх рідних

Копирайт изображения Getty Images

У Південній Кореї, навпаки, зареєстровано найменше нових випадків захворювань за два тижні - лише 69. Загальна кількість людей, які захворіли сягнула 7382, з них 53 людини померли.

Прем'єр-міністр країни Чон Се Гюн висловив оптимізм, але попередив, що він все ще "надзвичайно обережний".

"Сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо досягти переломної точки", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так перевозять пацієнта з коронавірусом у Південній Кореї

Водночас в інших регіонах світу кількість хворих зростає.

У Європі найбільша кількість людей, які захворіли, окрім Італії, припадає на західноєвропейські країни:

Франція - 1209 людей, які захворіли, з них 19 померли

Німеччина - 1112

Іспанія - 675, з них 17 померли

Швейцарія - 337, з них двоє померли

Британія - 273, з них троє померли

Нідерланди - 265, з них троє померли

Швеція - 203

Бельгія - 200

Норвегія - 176

Австрія - 112

Копирайт изображения Getty Images

У сусідніх з Україною країнах зафіксували значно меншу кількість людей, які захворіли:

Росія - 17

Румунія - 15

Польща - 11

Угорщина - 9

Білорусь - 6

Словаччина - 3

Молдова - 1

У США зафіксували понад 500 випадків захворювання, 21 людина померла.

Президент Дональд Трамп раніше підписав екстрений законопроєкт, який спрямовує 8,3 млрд доларів для боротьби зі спалахом. Він закликав американців до спокою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!