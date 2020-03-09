Тюремний бунт в Італії: у десятках в'язниць спалахнули заворушення через карантин
У 27 італійських в'язницях спалахнули заворушення через обмеження, запровадженні в рамках карантину.
Першими почали протестувати в'язні у в'язниці міста Модена після того, як в умовах карантину їм заборонили зустрічатися з родичами та обмежили прогулянки.
Італійські ЗМІ повідомляють, що у місцевій в'язниці СантАнна загинули від трьох до шести в'язнів, проте не зрозуміло, чи пов'язана їхня смерть саме з заворушеннями.
На півдні країни, у місті Фоджа, 52 в'язні втекли з в'язниці. 32 з них вже затримали.
Карантин поширюється на кілька італійських провінцій на півночі країни, де мешкає 16 млн людей.
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В Італії через поширення коронавірусу наразі склалася найгірша після Китаю ситуація.
У неділю в країні від коронавірусу померли 166 людей, і загальна кількість його жертв сягнула 366. Також протягом одного дня кількість людей, які захворіли, виросла на 25% і сягнула 7375 випадків.
Що відбувається у тюрмах?
Заворушення спалахнули спочатку у чотирьох в'язницях, потім вони поширилися на кілька десятків в'язниць.
Як повідомляє італійське інформагентство Ansa, у в'язниці Реббібіа в Римі в'язні підпалили матраци та здійснили напад на лікарняну палату.
У в'язниці Сан-Вітторе в Мілані кілька в'язнів видерлися на дах будівлі і підпалили один з корпусів, а у в'язниці міста Прато поблизу Флоренції ув'язнені почали спалювати камери.
У Вероні двоє ув'язнених померли після прийому ліків, які вони вкрали під час протесту на вихідніх.
Італійська тюремна система розрахована на 51 тисячу в'язнів, але зараз в камерах перебуває понад 61 тисяча людей, повідомляє Ansa.
Міністр юстиції Італії Альфонсо Бонафеде заявив, що він терміново проінформує парламент про ситуацію з тюрмами в середу.
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