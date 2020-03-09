Тюремний бунт в Італії: у десятках в'язниць спалахнули заворушення через карантин

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заворушення спалахнули в 27 в'язницях, з однієї з них втекли кілька десятків в'язнів

У 27 італійських в'язницях спалахнули заворушення через обмеження, запровадженні в рамках карантину.

Першими почали протестувати в'язні у в'язниці міста Модена після того, як в умовах карантину їм заборонили зустрічатися з родичами та обмежили прогулянки.

Італійські ЗМІ повідомляють, що у місцевій в'язниці СантАнна загинули від трьох до шести в'язнів, проте не зрозуміло, чи пов'язана їхня смерть саме з заворушеннями.

На півдні країни, у місті Фоджа, 52 в'язні втекли з в'язниці. 32 з них вже затримали.

Карантин поширюється на кілька італійських провінцій на півночі країни, де мешкає 16 млн людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція оточує в'язниці, аби запобігти втечам і заворушенням

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В Італії через поширення коронавірусу наразі склалася найгірша після Китаю ситуація.

У неділю в країні від коронавірусу померли 166 людей, і загальна кількість його жертв сягнула 366. Також протягом одного дня кількість людей, які захворіли, виросла на 25% і сягнула 7375 випадків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Площа Сан Марко у Венеції вже давно не була такою безлюдною

Що відбувається у тюрмах?

Заворушення спалахнули спочатку у чотирьох в'язницях, потім вони поширилися на кілька десятків в'язниць.

Як повідомляє італійське інформагентство Ansa, у в'язниці Реббібіа в Римі в'язні підпалили матраци та здійснили напад на лікарняну палату.

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У в'язниці Сан-Вітторе в Мілані кілька в'язнів видерлися на дах будівлі і підпалили один з корпусів, а у в'язниці міста Прато поблизу Флоренції ув'язнені почали спалювати камери.

У Вероні двоє ув'язнених померли після прийому ліків, які вони вкрали під час протесту на вихідніх.

Італійська тюремна система розрахована на 51 тисячу в'язнів, але зараз в камерах перебуває понад 61 тисяча людей, повідомляє Ansa.

Міністр юстиції Італії Альфонсо Бонафеде заявив, що він терміново проінформує парламент про ситуацію з тюрмами в середу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біля в'язниць відбуваються конфлікти між родичами в'язнів та поліцією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Родичі в'язнів створили живий ланцюг у Неаполі

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