"Чорний понеділок": світові біржі впали, у Нью-Йорку зупиняли торги

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Торги акціями у США ненадовго зупинялися після різкого їх падіння у ціні.

Після відновлення торгів три основних американських фондових індекси впали на понад 6%.

Падіння на фондових ринках сталося після того, як через конфлікт між Росією та Саудівською Аравією ціни на нафту впали на 20%. Це вразило ринки, які вже зачепив страх перед впливом коронавірусу.

Аналітики назвали цей день "чорним понеділком", а реакцію ринку - "абсолютною різаниною".

Торги по трьох основних індексах в США зупиняли на 15 хвилин. Коли торгівля відновилася, акції продовжили падіння, потім стабілізувалися.

Ціна на нафту впала приблизно на 30% до 31,14 долара в понеділок. Це було найбільше падіння протягом дня з початку першої війни в Перській затоці у 1991 році. Під кінець торгів ціна на нафту трохи поповзла вгору і падіння врешті-решт склало 20%.

"Це показує рівень нервовості на ринку, якого я не бачив давно", - зазначає Джастін Уркварт-Стюарт, співзасновник Seven Investment Management.

Раніше в понеділок азійські фондові ринки також різко впали: японський індекс Nikkei 225 знизився на 5%, а австралійський ASX 200 знизився на 7,3% - це було найбільше щоденне падіння з 2008 року.

У Китаї індекс Shanghai Composite впав на 3%, а у Гонконзі індекс Hang Seng зменшився на 4,2%.

Окрім падіння ціни на нафту, азійські інвестори також відреагували на різке падіння китайського експорту, і цифри, які показують, що японська економіка скорочується швидшими темпами, ніж очікувалося.

Що падає і що зростає?

Серед тих, хто падає:

У Європі основні індекси фондових ринків у Франції, Німеччині та Іспанії втратили 7%. У Норвегії, яка є одним з провідних експортерів нафти, основна фондова біржа впала на понад 12%

Найбільшого падіння зазнали нафтові компанії. Акції в Exxon, Chevron, Shell та BP знизилися приблизно на 15%, а акції британської Premier Oil впали на понад 50%

Гірничовидобувні компанії також відчули стрімкий спад, акції BHP Group втратили понад 10%

У Франкфурті акції Deutsche Bank впали на 12%, а акції автовиробника Mercedes-Benz Daimler знизилися на 10%

В Парижі акції таких банків, як Crédit Agricole та Société Générale, впали на 10%

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Зростає:

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Що трапилося?

Ендрю Вокер, економічний кореспондент BBC World Service

Ціна сирої нафти наразі становить приблизно половину рівня, на якому вона була на початку січня.

Першопричиною цього є коронавірус. Це вразило попит на нафту, і деякі великі експортери намагаються стабілізувати її ціну.

Минулого тижня група країн-експортерів обговорювала скорочення виробництва, але Росія відмовилася, і ціна на нафту впала ще більше.

Тоді у вихідні Саудівська Аравія, найбільший з виробників, які тиснули на Росію щодо згоди на скорочення виробництва, заявила, що збільшить поставки та запропонувала знижки своїм покупцям. Це рішення призвело до падіння ціни на нафту.

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Падіння ціни нафти своєю чергою підірвало фондові ринки, хоча і було не єдиним фактором проблем для них.

Зниження ціни на нафту є проблемою для кредитних ринків. Багато американських виробників сланцевої нафти, ймовірно, можуть стати нежиттєздатними. Вони раніше брали ризиковані позики, випускали облігації з високим ступенем ризику. Таким чином, є потенціал для збитків в інвесторів, які тримають ці облігації.

Дешева нафта, зрозуміло, має користь для споживачів. Авіакомпанії зазнали зниження бронювань, але дешевше пальне це трохи компенсує.

І з часом це також буде впливати на ціну, яку сплачують власники автомобілів, хоча в багатьох країнах, зокрема, у Британії, податкова частина складає більшу частину того, що вони платять.

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