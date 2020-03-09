Копирайт изображения AFP Image caption "Боїнг" МН17 збили 17 липня 2014 року в небі над Донбасом

Обвинувачення у справі про катастрофу МН17 заявило, що в Україну з Росії у 2014 році відправили щонайменше дві установки "Бук", але одна з них по дорозі зламалася.

У 2018 році група Bellingcat повідомила, що транспортуванням "Бука", з якого збили пасажирський літак, займався офіцер ГРУ Олег Іванніков.

Однак на першому засіданні суду у справі MH17 в Нідерландах прокурори заявили, що "Бук", пересування якого контролював Іванніков, насправді просто не доїхав до непідконтрольних українському уряду територій на Донбасі. А "Бук", який збив літак, - це інша зенітно-ракетна установка.

У Нідерландах в понеділок почали розглядати справу про збиття літака в небі над Донбасом в 2014 році.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак, який летів рейсом МН17, збила ракета "земля-повітря", яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" поблизу міста Сніжне.

Слідча група впевнена, що "Бук" привезли до України з Росії. Москва заперечує причетність до катастрофи.

Обвинуваченими у справі є три громадянина Росії та один - України. Мова йде про старшого офіцера ГРУ армії Росії (у відставці) Сергія Дубинського, підполковника запасу ВДВ Росії Олега Пулатова, командувача "розвідпідрозділу ГРУ ДНР" Леоніда Харченка, який є громадянином України, та Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який тоді очолював "міністерство оборони ДНР".

Прокуратура Нідерландів звинувачує усіх чотирьох в причетності до вбивства 298 людей. Гіркін та Дубинський заперечують звинувачення, Харченко їх не коментував.

Адвокати Пулатова заявили: "Як і всі, ми були шоковані цією трагедією, але наша роль тут в тому, щоб говорити не від імені родичів, а від імені Пулатова. Ми зробимо все можливе, щоб захищати його невинуватість, зберігаючи повагу до почуттів родичів загиблих".

"Під час допиту українських авіадиспетчерів ніхто не запитав, чому повітряний простір над Україною не закрили і не перевіряли, хто ухвалив це рішення. Чому слідство не розслідувало це питання?" - додав адвокат.

Особливий випадок

Випадок MH17 дуже відрізняється від інших подій, коли збивали літаки, вважають прокурори. Основна відмінність полягає в тому, що російський "Бук" з самого початку не мав опинитися в Україні Таким чином, збиття літака є наслідком злочинного діяння.

"Суд не розглядатиме питання, чи повинна була Україна закривати свій повітряний простір. Якою б не була відповідь на це питання - це не звільняє винних у пуску ракети по цивільному літаку від відповідальності", - заявили прокурори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У справі обвинувачують трьох росіян і одного громадянина України

У суді оголосили, що слідство взяло до уваги, проаналізувало і долучило до справи всі матеріали, раніше надані російською стороною, а також заяви, які виголошували на пресконференціях.

Сторона обвинувачення зазначила, що журналісти і активісти зробили величезний внесок в розслідування трагедії. Деякі з них "ризикували, щоб оприлюднити правду".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!