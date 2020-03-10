Коронавірус: Італія розпочала перший день із повним карантином

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подорожувати Італією тепер можна лише за нагальної потреби

Італія розширила надзвичайні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусу. Зокрема, це стосується обмежень на пересування та заборону громадських зібрань по всій країні.

У понеділок прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте заявив, що люди повинні залишатися вдома, а пересування чи подорожі можливі лише за крайньої потреби.

Ці заходи, за словами прем'єра, мають захистити найбільш вразливих до вірусу.

"Часу більше не залишилося", - заявив він на телебаченні.

"Ми маємо серйозне зростання у кількості заражених... та померлих", - також заявив італійський прем'єр.

"Вся Італія стає зоною захисту", - наголосив пан Конте.

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії лише за понеділок зросла з 366 до 463 людей. Після Китаю Італія стала найбільш ураженою поширенням хвороби.

Копирайт изображения EPA Image caption Довкола італійських історичних пам'яток - порожньо

Кількість підтверджених заражень новим коронавірусом від неділі зросла на 24%.

Випадки зараження коронавірусом підтверджені у всіх 20 регіонах Італії.

В чому полягають обмеження?

Заборонені усі спортивні заходи, включно із футболом. Школи та університети залишатимуться закритими принаймні до 3 квітня.

Пересуватися можуть лише ті, в кого є серйозна і невідкладна потреба, пов'язана з роботою або родинними обставинами.

На залізничних станціях запроваджено температурний контроль пасажирів. Круїзним кораблям заборонено захід у більшість портів.

Ті, хто прибуває чи відлітає літаками мають ретельно зважити своє рішення подорожувати.

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