Коронавірус: Італія розпочала перший день із повним карантином
Італія розширила надзвичайні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусу. Зокрема, це стосується обмежень на пересування та заборону громадських зібрань по всій країні.
У понеділок прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте заявив, що люди повинні залишатися вдома, а пересування чи подорожі можливі лише за крайньої потреби.
Ці заходи, за словами прем'єра, мають захистити найбільш вразливих до вірусу.
"Часу більше не залишилося", - заявив він на телебаченні.
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"Ми маємо серйозне зростання у кількості заражених... та померлих", - також заявив італійський прем'єр.
"Вся Італія стає зоною захисту", - наголосив пан Конте.
Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 в Італії лише за понеділок зросла з 366 до 463 людей. Після Китаю Італія стала найбільш ураженою поширенням хвороби.
Кількість підтверджених заражень новим коронавірусом від неділі зросла на 24%.
Випадки зараження коронавірусом підтверджені у всіх 20 регіонах Італії.
В чому полягають обмеження?
Заборонені усі спортивні заходи, включно із футболом. Школи та університети залишатимуться закритими принаймні до 3 квітня.
Пересуватися можуть лише ті, в кого є серйозна і невідкладна потреба, пов'язана з роботою або родинними обставинами.
На залізничних станціях запроваджено температурний контроль пасажирів. Круїзним кораблям заборонено захід у більшість портів.
Ті, хто прибуває чи відлітає літаками мають ретельно зважити своє рішення подорожувати.
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