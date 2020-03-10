Коронавірус і економіка: що падає і що росте

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Фондові ринки дещо оговтуються після рекордних падінь у "чорний понеділок", ціни на нафту дещо стабілізувалися, проте російський рубль стрімко падає, літаки здійснюють "рейси-привиди", а золото трохи подешевшало після рекордного зростання.

Ринки трохи стабільніші

Після "чорного понеділка", коли світові ринки обвалилися до рівнів, які востаннє спостерігали під час економічної кризи 2008 року, у вівторок азійські ринки трохи стабілізувалися.

Це сталося по тому, як прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що уряд та центральний банк країни розробляють заходи з підтримки економіки.

Після цих заяв головний японський фондовий індекс Nikkei 225 зріс на 1%, тоді як напередодні він впав на 5%.

У Гонконгу фондові індекси зросли на 1,7% після понеділкового падіння на 4%.

На відкритті фондових ринків у Європі також спостерігається певна стабілізація.

Нафта припинила падіння

У вівторок ціна барелю нафти марки Brent зросла на 7% - до 36 доларів за барель. Проте напередодні, у понеділок, ціни на нафту впали на 30%, до 31 долара за барель. Це найстрімкіший обвал нафтових цін від січня 1991 року, коли в Іраку розпочалася операція "Буря в пустелі".

Лише минулої п'ятниці барель нафти коштував понад 45 доларів за барель.

Першопричиною цього так само є коронавірус, адже Китай, найбільший імпортер нафти у світі, на тлі поширення хвороби та зупинки виробництво різко скоротив попит на паливо. Великі експортери намагаються стабілізувати її ціну.

Минулого тижня група країн-експортерів нафти ОПЕК обговорювала скорочення виробництва, але Росія відмовилася, побоюючись, що нижчі ціни дозволять вийти на ринок видобувачам сланцевої нафти зі США.

Тоді у вихідні Саудівська Аравія, найбільший з виробників, які тиснули на Росію, аби та погодилась на скорочення виробництва, заявила, що збільшить поставки та запропонувала знижки своїм покупцям. Це рішення призвело до ще більшого падіння цін на нафту.

Рубль падає

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Саме рекордне падіння нафтових цін спричинило падіння російського рубля. Після довгих вихідних, у вівторок курс рубля, послабленого коронавірусом, остаточно підкосив зрив переговорів із Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК про скорочення видобутку нафти.

У першу ж хвилину після відкриття торгів курс рубля впав до 72,8 рублів за долар. Фактично, рубль повернувся до курсу лютого-березня 2016 року. Банк Росії вже повідомив про наміри почати продаж валюти, щоб підтримати рубль.

На закритті торгів у п'ятницю долар коштував 68,5 рублі.

Індекс Московської біржі впав на 10,21% у перші хвилини торгів, РТС - на 13%. Ще за кілька хвилин РТС впав вже на 16%.

Літаки порожніють

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рейс British Airways з Лондона в Мілан

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic підтвердила, що змушена літати із практично порожніми літаками, аби зберегти часові слоти на виліт та посадку у великих аеропортах, зокрема, у Гітроу.

За європейським законодавством, якщо рейси регулярно не здійснюються, компанія втрачає слоти на виліт-посадку.

Британський міністр транспорту вже звернувся до Європейської Комісії з проханням переглянути правила на час кризи.

Інші авіакомпанії стикнулися з тими ж проблемами, і змушені здійснювати рейси з "літаками-привидами", аби зберегти присутність у головний авіаційних хабах.

З поширенням коронавірусу у світі провідні авіакомпанії стикнулися з масовими скасуванням бронювання квитків, а також були змушені закрити чи обмежити рейси в Китай, Італію та на деякі інші напрямки.

Korean Air у листі до співробітників попередила, що поширення коронавірусу вже загрожує компанії банкрутством. Південна Корея - серед країн, найбільш уражених хворобою, а також серед країн, які запровадили суворі обмеження на пересування. Корейська авіакомпанія вже скоротила 80% зовнішніх рейсів і заохочує співробітників йти у відпустку.

Австралійська Qantas - серед останніх авіакомпаній, які повідомили про скорочення рейсів. Qantas, яка має розгалужену мережу рейсів як до США, так і до азійських країн, заявила про те, що скорочує чверть рейсів.

Раніше про зміни у маршрутній мережі, замороження інвестицій та скорочення у наборі співробітників вже заявили British Airways, KLM, Lufthansa, United та інші міжнародні перевізники зменшують маршрутну мережу, заморожують інвестиції і набір співробітників.

Лоукостери не відстають. Ryanair, EasyJet та Wizz Air вже оголосили про аналогічні заходи.

Міжнародна транспортна асоціація оцінює зменшення пасажиропотоку через коронавірус від 63 до 113 мільярдів доларів цього року.

Золото трохи падає після зростання

Поки практично усі фондові та сировині ринки падали, в ціні зростало золото - універсальний засіб збереження капіталу у часи політичних та економічних криз.

У понеділок ціна на золото перевищила 1700 доларів за унцію. Це найвища ціна від грудня 2012 року.

Проте у вівторок ціни на золото дещо "просіли" - на 1,4% до 1654 доларів за унцію.

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