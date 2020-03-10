Мадонна не їде в Париж. Які ще зірки скасували концерти через коронавірус

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Спалах коронавірусу дістався шоу-бізнесу: про скасування своїх концертів вже повідомили співачки Мадонна і Майлі Сайрус, а також рок-гурт Pearl Jam.

Так, Майлі Сайрус скасувала поїздку до Австралії, а Мадонна не виступить на двох концертах у Парижі, оскільки французька влада тимчасово заборонила проведення великих заходів.

За словами Майлі Сайрус, вона дуже засмучена новиною про скасування виступу, але все ж вважає за потрібне слідувати порадам влади.

"Я маю робити те, що є правильним для захисту здоров'я та безпеки моєї команди", - написала співачка.

Водночас учасники гурту Pearl Jam заявили, що скасовують свої турне США і Канадою, яке мало розпочатися 18 березня. За їхніми словами, "ризик завеликий".

"Оскільки ми не маємо прикладів того, що національна система охорони здоров'я США може із усім цим впоратися, в нас немає причин вірити, що ситуація буде під контролем через кілька тижнів", - йдеться в заяві Pearl Jam.

У США станом на 10 березня від коронавірусу померли вже 26 людей.

Також, за деякими повідомлення, перенести доведеться й один із найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, - який щороку проводиться в Каліфорнії й цьогоріч був запланований на квітень.

За попередніми даними, Coachella доведеться провести на пів року пізніше.

Цей фестиваль щороку відвідують близько 250 тисяч людей.

Коронавірус: де найбільше?

На коронавірус, за даними ВООЗ, захворіли вже 114 тисяч людей. Понад 4 тисячі з цих випадків закінчились смертю, тоді як понад 64 тисячі людей одужали.

Копирайт изображения EPA Image caption В Італії дезинфікують церкви

Найбільше захворілих у Китаї, звідки вірус поширився на інші країни.

У Європі зареєстровано 15 тисяч випадків захворювання, найбільше - в Італії, Франції та Іспанії.

В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 40 підозр про захворювання. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

Коронавірус: карта поширення планетою, 10 березня 2020 р. Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн Прогорніть, щоб побачити карту Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 113 672 4 012 Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10 Випадків Померли Китай 80 879 3 139 Італія 9 172 463 Південна Корея 7 513 54 Іран 7 161 237 Франція 1 412 30 Німеччина 1 139 2 Іспанія 1 024 28 Круїзне судно Diamond Princess 696 7 Японія 514 9 США 472 19 Швейцарія 332 2 Британія 323 3 Нідерланди 321 3 Швеція 248 Бельгія 239 Норвегія 192 Сiнгапур 160 Австрія 131 Малайзія 117 Бахрейн 109 Австралія 92 3 Данія 90 Греція 73 Канада 72 Ісландія 65 Кувейт 65 Ірак 61 6 Єгипет 59 1 Об'єднанi Арабськi Емiрати 59 Таїланд 50 1 Сан-Марино 49 2 Китайський Тайбей 45 1 Індія 44 Ліван 41 Фінляндія 40 Ізраїль 39 Чехія 38 В'єтнам 31 Португалія 30 Бразилія 25 Західний берег 25 Ірландія 24 Фiлiппiни 24 1 Словенія 23 Алжир 20 Катар 18 Оман 18 Польща 16 Еквадор 15 Грузія 15 Румунія 15 Саудівська Аравія 15 Чилі 13 Аргентина 12 1 Хорватія 12 Естонія 10 Азербайджан 9 Коста-Ріка 9 Угорщина 9 Перу 9 Мексика 7 Росія 7 Індонезія 6 Пакистан 6 Білорусь 6 Латвія 6 Домініканська Республіка 5 Французька Гвіана 5 Люксембург 5 Нова Зеландія 5 Словаччина 5 Афганістан 4 Мальдіви 4 Мальта 4 Республіка Македонія 4 Сенегал 4 Болгарія 4 Бангладеш 3 Колумбія 3 ПАР 3 Албанія 2 Боснія і Герцеговина 2 Камбоджа 2 Камерун 2 Кіпр 2 Фарерські острови 2 Мартиніка 2 Марокко 2 Нігерія 2 Сен-Мартен (Франція) 2 Туніс 2 Монако 1 Андорра 1 Бутан 1 Бруней 1 Гібралтар 1 Гернсі 1 Ватикан 1 Йорданія 1 Ліхтенштейн 1 Литва 1 Вірменія 1 Монголія 1 Непал 1 Панама 1 Парагвай 1 Молдова 1 Сен-Бартельмі 1 Сербія 1 Шрі-Ланка 1 Того 1 Україна 1 Розгорнути Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

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