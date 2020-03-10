Мадонна не їде в Париж. Які ще зірки скасували концерти через коронавірус

  • 10 березня 2020
Pearl Jam's Eddie Vedder, Miley Cyrus, Madonna Копирайт изображения Getty Images/Reuters/Ricardo Gomes/Live Nation

Спалах коронавірусу дістався шоу-бізнесу: про скасування своїх концертів вже повідомили співачки Мадонна і Майлі Сайрус, а також рок-гурт Pearl Jam.

Так, Майлі Сайрус скасувала поїздку до Австралії, а Мадонна не виступить на двох концертах у Парижі, оскільки французька влада тимчасово заборонила проведення великих заходів.

За словами Майлі Сайрус, вона дуже засмучена новиною про скасування виступу, але все ж вважає за потрібне слідувати порадам влади.

"Я маю робити те, що є правильним для захисту здоров'я та безпеки моєї команди", - написала співачка.

Водночас учасники гурту Pearl Jam заявили, що скасовують свої турне США і Канадою, яке мало розпочатися 18 березня. За їхніми словами, "ризик завеликий".

"Оскільки ми не маємо прикладів того, що національна система охорони здоров'я США може із усім цим впоратися, в нас немає причин вірити, що ситуація буде під контролем через кілька тижнів", - йдеться в заяві Pearl Jam.

У США станом на 10 березня від коронавірусу померли вже 26 людей.

Також, за деякими повідомлення, перенести доведеться й один із найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, - який щороку проводиться в Каліфорнії й цьогоріч був запланований на квітень.

За попередніми даними, Coachella доведеться провести на пів року пізніше.

Цей фестиваль щороку відвідують близько 250 тисяч людей.

Коронавірус: де найбільше?

На коронавірус, за даними ВООЗ, захворіли вже 114 тисяч людей. Понад 4 тисячі з цих випадків закінчились смертю, тоді як понад 64 тисячі людей одужали.

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Найбільше захворілих у Китаї, звідки вірус поширився на інші країни.

У Європі зареєстровано 15 тисяч випадків захворювання, найбільше - в Італії, Франції та Іспанії.

В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 40 підозр про захворювання. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.

Коронавірус: карта поширення планетою, 10 березня 2020 р.

Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн

Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих
113 672 4 012
Випадків Померли
Китай 80 879 3 139
Італія 9 172 463
Південна Корея 7 513 54
Іран 7 161 237
Франція 1 412 30
Німеччина 1 139 2
Іспанія 1 024 28
Круїзне судно Diamond Princess 696 7
Японія 514 9
США 472 19
Швейцарія 332 2
Британія 323 3
Нідерланди 321 3
Швеція 248
Бельгія 239
Норвегія 192
Сiнгапур 160
Австрія 131
Малайзія 117
Бахрейн 109
Австралія 92 3
Данія 90
Греція 73
Канада 72
Ісландія 65
Кувейт 65
Ірак 61 6
Єгипет 59 1
Об'єднанi Арабськi Емiрати 59
Таїланд 50 1
Сан-Марино 49 2
Китайський Тайбей 45 1
Індія 44
Ліван 41
Фінляндія 40
Ізраїль 39
Чехія 38
В'єтнам 31
Португалія 30
Бразилія 25
Західний берег 25
Ірландія 24
Фiлiппiни 24 1
Словенія 23
Алжир 20
Катар 18
Оман 18
Польща 16
Еквадор 15
Грузія 15
Румунія 15
Саудівська Аравія 15
Чилі 13
Аргентина 12 1
Хорватія 12
Естонія 10
Азербайджан 9
Коста-Ріка 9
Угорщина 9
Перу 9
Мексика 7
Росія 7
Індонезія 6
Пакистан 6
Білорусь 6
Латвія 6
Домініканська Республіка 5
Французька Гвіана 5
Люксембург 5
Нова Зеландія 5
Словаччина 5
Афганістан 4
Мальдіви 4
Мальта 4
Республіка Македонія 4
Сенегал 4
Болгарія 4
Бангладеш 3
Колумбія 3
ПАР 3
Албанія 2
Боснія і Герцеговина 2
Камбоджа 2
Камерун 2
Кіпр 2
Фарерські острови 2
Мартиніка 2
Марокко 2
Нігерія 2
Сен-Мартен (Франція) 2
Туніс 2
Монако 1
Андорра 1
Бутан 1
Бруней 1
Гібралтар 1
Гернсі 1
Ватикан 1
Йорданія 1
Ліхтенштейн 1
Литва 1
Вірменія 1
Монголія 1
Непал 1
Панама 1
Парагвай 1
Молдова 1
Сен-Бартельмі 1
Сербія 1
Шрі-Ланка 1
Того 1
Україна 1

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Останнє оновлення: 10.03.2020, 13:00:00 GMT+2

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