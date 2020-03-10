Мадонна не їде в Париж. Які ще зірки скасували концерти через коронавірус
- 10 березня 2020
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Спалах коронавірусу дістався шоу-бізнесу: про скасування своїх концертів вже повідомили співачки Мадонна і Майлі Сайрус, а також рок-гурт Pearl Jam.
Так, Майлі Сайрус скасувала поїздку до Австралії, а Мадонна не виступить на двох концертах у Парижі, оскільки французька влада тимчасово заборонила проведення великих заходів.
За словами Майлі Сайрус, вона дуже засмучена новиною про скасування виступу, але все ж вважає за потрібне слідувати порадам влади.
"Я маю робити те, що є правильним для захисту здоров'я та безпеки моєї команди", - написала співачка.
Водночас учасники гурту Pearl Jam заявили, що скасовують свої турне США і Канадою, яке мало розпочатися 18 березня. За їхніми словами, "ризик завеликий".
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"Оскільки ми не маємо прикладів того, що національна система охорони здоров'я США може із усім цим впоратися, в нас немає причин вірити, що ситуація буде під контролем через кілька тижнів", - йдеться в заяві Pearl Jam.
У США станом на 10 березня від коронавірусу померли вже 26 людей.
Також, за деякими повідомлення, перенести доведеться й один із найвідоміших музичних фестивалів світу - Coachella, - який щороку проводиться в Каліфорнії й цьогоріч був запланований на квітень.
За попередніми даними, Coachella доведеться провести на пів року пізніше.
Цей фестиваль щороку відвідують близько 250 тисяч людей.
Коронавірус: де найбільше?
На коронавірус, за даними ВООЗ, захворіли вже 114 тисяч людей. Понад 4 тисячі з цих випадків закінчились смертю, тоді як понад 64 тисячі людей одужали.
Найбільше захворілих у Китаї, звідки вірус поширився на інші країни.
У Європі зареєстровано 15 тисяч випадків захворювання, найбільше - в Італії, Франції та Іспанії.
В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 40 підозр про захворювання. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.
Коронавірус: карта поширення планетою, 10 березня 2020 р.
Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн
Прогорніть, щоб побачити карту
|Загальна кількість підтверджених випадків
|Загальна кількість померлих
|113 672
|4 012
|Випадків
|Померли
|Китай
|80 879
|3 139
|Італія
|9 172
|463
|Південна Корея
|7 513
|54
|Іран
|7 161
|237
|Франція
|1 412
|30
|Німеччина
|1 139
|2
|Іспанія
|1 024
|28
|Круїзне судно Diamond Princess
|696
|7
|Японія
|514
|9
|США
|472
|19
|Швейцарія
|332
|2
|Британія
|323
|3
|Нідерланди
|321
|3
|Швеція
|248
|Бельгія
|239
|Норвегія
|192
|Сiнгапур
|160
|Австрія
|131
|Малайзія
|117
|Бахрейн
|109
|Австралія
|92
|3
|Данія
|90
|Греція
|73
|Канада
|72
|Ісландія
|65
|Кувейт
|65
|Ірак
|61
|6
|Єгипет
|59
|1
|Об'єднанi Арабськi Емiрати
|59
|Таїланд
|50
|1
|Сан-Марино
|49
|2
|Китайський Тайбей
|45
|1
|Індія
|44
|Ліван
|41
|Фінляндія
|40
|Ізраїль
|39
|Чехія
|38
|В'єтнам
|31
|Португалія
|30
|Бразилія
|25
|Західний берег
|25
|Ірландія
|24
|Фiлiппiни
|24
|1
|Словенія
|23
|Алжир
|20
|Катар
|18
|Оман
|18
|Польща
|16
|Еквадор
|15
|Грузія
|15
|Румунія
|15
|Саудівська Аравія
|15
|Чилі
|13
|Аргентина
|12
|1
|Хорватія
|12
|Естонія
|10
|Азербайджан
|9
|Коста-Ріка
|9
|Угорщина
|9
|Перу
|9
|Мексика
|7
|Росія
|7
|Індонезія
|6
|Пакистан
|6
|Білорусь
|6
|Латвія
|6
|Домініканська Республіка
|5
|Французька Гвіана
|5
|Люксембург
|5
|Нова Зеландія
|5
|Словаччина
|5
|Афганістан
|4
|Мальдіви
|4
|Мальта
|4
|Республіка Македонія
|4
|Сенегал
|4
|Болгарія
|4
|Бангладеш
|3
|Колумбія
|3
|ПАР
|3
|Албанія
|2
|Боснія і Герцеговина
|2
|Камбоджа
|2
|Камерун
|2
|Кіпр
|2
|Фарерські острови
|2
|Мартиніка
|2
|Марокко
|2
|Нігерія
|2
|Сен-Мартен (Франція)
|2
|Туніс
|2
|Монако
|1
|Андорра
|1
|Бутан
|1
|Бруней
|1
|Гібралтар
|1
|Гернсі
|1
|Ватикан
|1
|Йорданія
|1
|Ліхтенштейн
|1
|Литва
|1
|Вірменія
|1
|Монголія
|1
|Непал
|1
|Панама
|1
|Парагвай
|1
|Молдова
|1
|Сен-Бартельмі
|1
|Сербія
|1
|Шрі-Ланка
|1
|Того
|1
|Україна
|1
Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я
Останнє оновлення: 10.03.2020, 13:00:00 GMT+2
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