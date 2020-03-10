Кличко розповів, чи закриють метро і школи через коронавірус

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Віталій Кличко у розмові з BBC News Україна розповів, як столична влада готується до можливого виявлення коронавірусу в Києві та які сценарії подій розглядає.

За словами міського голови, жодних гарантій того, що хворих на коронавірус у Києві найближчим часом не виявлять, влада дати не може.

"Ми не можемо гарантувати, що хворих на коронавірус у Києві не буде. Ми ж бачимо, що немає жодної країни у Європі, де б не було хворих на коронавірус. А Італія навіть ввела карантин, закрила аеропорти", - каже Кличко.

За його словами, столична влада готова до будь-якого розвитку подій: "Слідкуємо за тим, як розвивається ситуація. Закупили експрес-тест машини [...], проводимо пояснювальну роботу в школах та садочках, вимірюємо температуру дітям. Якщо є підвищена температура, такі діти мають залишатися вдома".

"Також проводимо пояснювальну роботу з киянами, розповідаємо, як примітивно можна уберегтися. Ми бачимо, як ця хвороба поширюється у європейських країнах, і робимо все можливе, аби бути готовими", - каже пан Кличко.

Окрім того, столична влада, додає він, вже підготувала сім шпиталів, де в разі чого хворих готові прийняти інфекційні відділення для дітей та дорослих. "Готуємося, сподіваємося на краще", - каже Кличко.

На питання про те, чи можуть в разі виявлення коронавірусу в Києві закрити школи й дитсадки, міський голова відповів ствердно.

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"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові й до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи та дитячі садки, щоб ця хвороба не розповсюджувалася.

Так само, додає Кличко, не виключений і сценарій закриття в Києві громадського транспорту - зокрема, метро.

"Для цього повинен бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про надзвичайні заходи - закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт, - сказав мер.

Він додав, що влада здійснює превентивні заходи на транспорті. Наприклад, двічі на день проводять дезінфекцію,

Коронавірус: де найбільше?

На коронавірус, за даними ВООЗ, захворіли вже 114 тисяч людей. Понад 4 тисячі з цих випадків закінчились смертю, тоді як 64 тисячі осіб одужали.

Найбільше захворілих у Китаї, звідки вірус поширився на інші країни.

У Європі зареєстрували 15 тисяч випадків захворювання, найбільше - в Італії, Франції та Іспанії.

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В Україні станом на 10 березня зареєстрували один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Йдеться про чоловіка з Чернівецької області, який нещодавно повернувся з Італії.

Коли наприкінці лютого хворий із дружиною перетинав український кордон, в них перевіряли температуру, але симптомів тоді ще не було. За кілька днів виникли ознаки коронавірусу.

Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України перевіряв 40 підозр на захворювання. Наразі чотири зразки все ще перебувають на стадії дослідження.

Коронавірус: карта поширення планетою, 10 березня 2020 р. Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн Прогорніть, щоб побачити карту Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 113 672 4 012 Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10 Випадків Померли Китай 80 879 3 139 Італія 9 172 463 Південна Корея 7 513 54 Іран 7 161 237 Франція 1 412 30 Німеччина 1 139 2 Іспанія 1 024 28 Круїзне судно Diamond Princess 696 7 Японія 514 9 США 472 19 Швейцарія 332 2 Британія 323 3 Нідерланди 321 3 Швеція 248 Бельгія 239 Норвегія 192 Сiнгапур 160 Австрія 131 Малайзія 117 Бахрейн 109 Австралія 92 3 Данія 90 Греція 73 Канада 72 Ісландія 65 Кувейт 65 Ірак 61 6 Єгипет 59 1 Об'єднанi Арабськi Емiрати 59 Таїланд 50 1 Сан-Марино 49 2 Китайський Тайбей 45 1 Індія 44 Ліван 41 Фінляндія 40 Ізраїль 39 Чехія 38 В'єтнам 31 Португалія 30 Бразилія 25 Західний берег 25 Ірландія 24 Фiлiппiни 24 1 Словенія 23 Алжир 20 Катар 18 Оман 18 Польща 16 Еквадор 15 Грузія 15 Румунія 15 Саудівська Аравія 15 Чилі 13 Аргентина 12 1 Хорватія 12 Естонія 10 Азербайджан 9 Коста-Ріка 9 Угорщина 9 Перу 9 Мексика 7 Росія 7 Індонезія 6 Пакистан 6 Білорусь 6 Латвія 6 Домініканська Республіка 5 Французька Гвіана 5 Люксембург 5 Нова Зеландія 5 Словаччина 5 Афганістан 4 Мальдіви 4 Мальта 4 Республіка Македонія 4 Сенегал 4 Болгарія 4 Бангладеш 3 Колумбія 3 ПАР 3 Албанія 2 Боснія і Герцеговина 2 Камбоджа 2 Камерун 2 Кіпр 2 Фарерські острови 2 Мартиніка 2 Марокко 2 Нігерія 2 Сен-Мартен (Франція) 2 Туніс 2 Монако 1 Андорра 1 Бутан 1 Бруней 1 Гібралтар 1 Гернсі 1 Ватикан 1 Йорданія 1 Ліхтенштейн 1 Литва 1 Вірменія 1 Монголія 1 Непал 1 Панама 1 Парагвай 1 Молдова 1 Сен-Бартельмі 1 Сербія 1 Шрі-Ланка 1 Того 1 Україна 1 Розгорнути Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє.

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

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