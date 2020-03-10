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Уся територія Італії з початку тижня опинилася на карантині через коронавірус. Тож чи можна полетіти туди чи поїхати у туристичний тур з України - відповідаємо на поширені питання.

Чи літають в Італію українські авіакомпанії?

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Потрапити літаком з України до Італії найближчим часом буде проблематично.

У МАУ спочатку говорили про те, що продовжать регулярні рейси до Рима, Венеції та навіть Мілана, який опинився ледь не в епіцентрі італійського спалаху коронавірусу.

"Ми ж в МАУ розуміємо, наскільки важливо підтримувати повітряне сполучення між країнами та економіками в ситуації, що склалася", - йшлося у заяві авіакомпанії від 6 березня.

Втім, уже у вівторок там повідомили про скасування "деяких рейсів".

"У зв'язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов'язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Чи йде мова про скасування всіх рейсів МАУ до Італії, наразі невідомо, на питання BBC News Україна про це у авіакомпанії поки що не відповіли.

Натомість там порадили перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті МАУ або телефонувати до контактного центру авіакомпанії.

Водночас ще раніше у МАУ дозволили клієнтам безкоштовно змінювати дати рейсів в Італію чи звідти у березні та квітні.

Головна вимога - щоб були місця того ж класу в новому рейсі.

Інша українська авіакомпанія SkyUp через COVID-19 вирішила до жовтня скасувати свої рейси до Турина.

"Пасажири, які вже придбали квитки на скасовані рейси, можуть звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси", - йдеться у повідомленні перевізника.

В інші міста повного скасування рейсів у SkyUp не запроваджували.

Однак купити квитки туди на найближчі дні неможливо.

Наприклад, полетіти у Рим рейсом SkyUp можна не раніше 29 березня, а у Мілан - лише 30 березня.

Незабаром авіакомпанія обіцяє дати більше інформації про перельоти до Італії: "Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми. Незабаром вона з'явиться у наших соцмережах".

Чи можна дістатися Італії іноземними авіалініями?

Європейські ж лоукостери, такі як Ryanair чи Wizz Air (які літають до Італії з інших країни), масово скорочують кількість перельотів туди.

Ryanair взагалі скасував всі свої рейси до Італії (а також внутрішні - у самій країні) до 8 квітня.

Клієнти цих компаній можуть безкоштовно обрати іншу дату поїздки, повернути гроші або ж отримати знижки на майбутні польоти.

Lufthansa Group також запровадила "гнучкі варіанти перебронювання" через коронавірус.

Утім, деталі про те, як саме провести перебронювання чи повернути кошти за квитки, авіакомпанії у своїх повідомленнях не уточнюють, а додзвонитися на їхні прямі лінії досить проблематично.

Натомість авіаперевізники радять своїм клієнтам стежити за електронною поштою - саме через імейли вони повідомлятимуть про можливе скасування рейсів.

Водночас у вівторок має відбутися засідання української Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки, на якому говоритимуть зокрема і про авіасполучення з Італією.

Що з турами в Італію?

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До спалаху COVID-19 Італія була однією з найпопулярніших туристичних маршрутів для українців.

Багато хто їхав у Рим, Венецію, на Сицилію. А з Мілана починалися тури в інші країни.

На сайтах різних українських турфірм все ще можна знайти доступні тури в італійські міста.

Однак зараз багато туроператорів скасовують тури, а групи, які вже там - терміново повертають.

Ігор Захарук, керівник туристичної компанії "Феєрія", розповідає, що після запровадження карантину довелося повертати одну групу, що якраз опинилася в Італії.

Він каже, що людей повернули за гроші фірми й компенсували їм кошти за скасований тур.

Копирайт изображения EPA Image caption Міланці скуповують продукти

Тепер до середини квітня чи до початку травня "Феєрія" туристів до Італії не возитиме.

Водночас, за словами Ігоря Захарука, в інші країни українські туристи все одно їдуть.

"Я сам повернувся з Ніцци у Франції. Там все спокійно, не бачив жодної людини у масці. Але всі дотримуються заходів безпеки, що ми радимо робити і нашим клієнтам", - наголосив керівник турфірми.

Так само популярними, за даними інших турфірм, залишаються головні українські туристичні напрямки: Єгипет і Туреччина.

Що рекомендують туристам?

МЗС України рекомендує поки що не їхати до Італії, а якщо вже дуже треба, то повідомити про себе в італійське консульство або ж зареєструватися на сайті ДРУГ ("Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон").

Також там радять "уникати близьких контактів" з людьми, у яких є симптоми застуди: "Триматися на відстані щонайменше одного метра від осіб, які кашляють чи чхають".

І традиційно нагадують про те, що треба постійно мити руки (особливо після контактів з тваринами) і поменше торкатися очей, носа і рота.

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