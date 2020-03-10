Карантин в Італії: що з рейсами і турами під час коронавірусу
Уся територія Італії з початку тижня опинилася на карантині через коронавірус. Тож чи можна полетіти туди чи поїхати у туристичний тур з України - відповідаємо на поширені питання.
Чи літають в Італію українські авіакомпанії?
Потрапити літаком з України до Італії найближчим часом буде проблематично.
У МАУ спочатку говорили про те, що продовжать регулярні рейси до Рима, Венеції та навіть Мілана, який опинився ледь не в епіцентрі італійського спалаху коронавірусу.
"Ми ж в МАУ розуміємо, наскільки важливо підтримувати повітряне сполучення між країнами та економіками в ситуації, що склалася", - йшлося у заяві авіакомпанії від 6 березня.
Втім, уже у вівторок там повідомили про скасування "деяких рейсів".
"У зв'язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов'язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.
Чи йде мова про скасування всіх рейсів МАУ до Італії, наразі невідомо, на питання BBC News Україна про це у авіакомпанії поки що не відповіли.
Натомість там порадили перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті МАУ або телефонувати до контактного центру авіакомпанії.
Водночас ще раніше у МАУ дозволили клієнтам безкоштовно змінювати дати рейсів в Італію чи звідти у березні та квітні.
Головна вимога - щоб були місця того ж класу в новому рейсі.
Інша українська авіакомпанія SkyUp через COVID-19 вирішила до жовтня скасувати свої рейси до Турина.
"Пасажири, які вже придбали квитки на скасовані рейси, можуть звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси", - йдеться у повідомленні перевізника.
В інші міста повного скасування рейсів у SkyUp не запроваджували.
Однак купити квитки туди на найближчі дні неможливо.
Наприклад, полетіти у Рим рейсом SkyUp можна не раніше 29 березня, а у Мілан - лише 30 березня.
Незабаром авіакомпанія обіцяє дати більше інформації про перельоти до Італії: "Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми. Незабаром вона з'явиться у наших соцмережах".
Чи можна дістатися Італії іноземними авіалініями?
Європейські ж лоукостери, такі як Ryanair чи Wizz Air (які літають до Італії з інших країни), масово скорочують кількість перельотів туди.
Ryanair взагалі скасував всі свої рейси до Італії (а також внутрішні - у самій країні) до 8 квітня.
Клієнти цих компаній можуть безкоштовно обрати іншу дату поїздки, повернути гроші або ж отримати знижки на майбутні польоти.
Lufthansa Group також запровадила "гнучкі варіанти перебронювання" через коронавірус.
Утім, деталі про те, як саме провести перебронювання чи повернути кошти за квитки, авіакомпанії у своїх повідомленнях не уточнюють, а додзвонитися на їхні прямі лінії досить проблематично.
Натомість авіаперевізники радять своїм клієнтам стежити за електронною поштою - саме через імейли вони повідомлятимуть про можливе скасування рейсів.
Водночас у вівторок має відбутися засідання української Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки, на якому говоритимуть зокрема і про авіасполучення з Італією.
Що з турами в Італію?
До спалаху COVID-19 Італія була однією з найпопулярніших туристичних маршрутів для українців.
Багато хто їхав у Рим, Венецію, на Сицилію. А з Мілана починалися тури в інші країни.
На сайтах різних українських турфірм все ще можна знайти доступні тури в італійські міста.
Однак зараз багато туроператорів скасовують тури, а групи, які вже там - терміново повертають.
Ігор Захарук, керівник туристичної компанії "Феєрія", розповідає, що після запровадження карантину довелося повертати одну групу, що якраз опинилася в Італії.
Він каже, що людей повернули за гроші фірми й компенсували їм кошти за скасований тур.
Тепер до середини квітня чи до початку травня "Феєрія" туристів до Італії не возитиме.
Водночас, за словами Ігоря Захарука, в інші країни українські туристи все одно їдуть.
"Я сам повернувся з Ніцци у Франції. Там все спокійно, не бачив жодної людини у масці. Але всі дотримуються заходів безпеки, що ми радимо робити і нашим клієнтам", - наголосив керівник турфірми.
Так само популярними, за даними інших турфірм, залишаються головні українські туристичні напрямки: Єгипет і Туреччина.
Що рекомендують туристам?
МЗС України рекомендує поки що не їхати до Італії, а якщо вже дуже треба, то повідомити про себе в італійське консульство або ж зареєструватися на сайті ДРУГ ("Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон").
Також там радять "уникати близьких контактів" з людьми, у яких є симптоми застуди: "Триматися на відстані щонайменше одного метра від осіб, які кашляють чи чхають".
І традиційно нагадують про те, що треба постійно мити руки (особливо після контактів з тваринами) і поменше торкатися очей, носа і рота.
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