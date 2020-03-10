Як Путіну обнуляють президентські строки і що це все означає

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Держдума Росії підтримала правки до конституції, за якими Володимир Путін знову зможе балотуватися у президенти у 2024 році.

Дві сенсації

Поправки до конституції Росії, які дозволять Путіну вкотре балотуватися у президенти РФ попри обмеження у два строки поспіль, з'явилися і були схвалені Держдумою фактично за день.

У вівторок нижня палата російського парламенту розглядала у другому читанні поправки до Конституції, запропоновані президентом Володимиром Путіним.

Обговорення почалося сенсаційно - спочатку лідер ЛДПР Володимир Жириновський, а потім і депутат Олександр Карелін з "Єдиної Росії" запропонували оголосити дострокові вибори, пояснивши це тим, що повноваження Держдуми змінюються в новому тексті конституції.

Але головна сенсація з'явилася згодом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Валентина Терешкова - перша в історії жінка-космонавт

Колишня космонавтка, а нині депутатка від тієї ж "Єдиної Росії" Валентина Терешкова внесла свою правку.

"Пропоную або зняти обмеження президентських термінів, або записати в одну зі статей законопроєкту положення про те, що після вступу в силу оновленої Конституції чинний президент, як і будь-який інший громадянин, має право обиратися на пост голови держави", - заявила вона.

Про що правка?

За чинною російською конституцією та проекті змін до неї, які подавав сам Володимир Путін, одна і та ж людина не може переобиратися президентом РФ безмежну кількість разів.

Але за поправкою Валентини Терешкової, це правило про не більш ніж два президентські терміни вже "не перешкоджатиме особі, яка займала і (або) обіймала посаду президента РФ на момент набуття цією поправкою чинності, брати участь як кандидат на виборах президента РФ".

Кількість попередніх президентських термінів значення мати не буде.

Російські депутати одразу підтримали пропозицію Терешкової у першому читанні: за - 380 голосів, проти - 43, утримався - один.

Голосувала проти Компартія РФ.

Реакція Путіна

Володимир Путін і сам з'явився у Держдумі, де висловився про всі пропозиції.

Він виступив проти того, щоб взагалі виключити з конституції обмеження президентських термінів.

Але визнав допустимим обнулення термінів для себе як чинного президента - якщо це схвалить Конституційний суд.

А ідею дострокових виборів він не підтримав.

Зрештою, цю поправку і не розглядали, а сам автор згодом її відкликав.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про обнулення президентських строків раніше говорив колишній помічник президента Владислав Сурков

Обнулення підтримали і у другому читанні: за проголосували 382 депутати, утрималися 44.

Тих, хто б проголосував проти, у повторному читанні вже не було.

Голова другої палати російського парламенту (Ради Федерації) Валентина Матвієнко запевнила, що поправки до конституції потрібні не для того, щоб залишити Путіна при владі.

"Якби президент хотів залишитися, повірте, для цього є законні способи і вони не торкаються конституції. У даному випадку запропонований чесний і законний шлях", - заявивла вона.

Що далі?

У середу Держдума має остаточно ухвалити проект обнулення строків Володимира Путіна.

Після цього воно може відбутися за двох умов - якщо громадяни підтримають поправку на "загальноросійському голосуванні" 22 квітня і якщо Конституційний суд Росії вирішить, що це не суперечить конституції.

Російська опозиція вже організовує акції протесту проти обнулення президентських строків - вони мають пройти 21 і 22 березня.

Про ситуацію висловився і Олексій Навальний, який поскаржився, що Путін зможе вкотре балотуватися у президенти, попри 20 років при владі.

Ілля Барабанов, кореспондент Російської служби Бі-бі-сі: Путін не хоче працювати в статусі "кульгавої качки":

Про те, що весь сенс процесу під назвою "внесення поправок до конституції" - обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб в 2024 році він міг вже утретє обратися на свій "перший" термін, в різних білякремлівських колах заговорили ще на початку лютого .

Публічно першим саме таку схему "транзиту" влади від Володимира Путіна до Володимира Путіна озвучив 26 лютого тепер уже колишній помічник президента Росії Владислав Сурков в своєму першому інтерв'ю після відставки з Кремля.

За два тижні, виступаючи з трибуни Держдуми, Путін фактично підтвердив, що головний сенс конституційних поправок, ініційованих ним у посланні Федеральним зборам 15 січня, саме в цьому.

Чи скористається при цьому Путін такою можливістю і піде на вибори в 2024 році, він прямо поки що не сказав.

Буквально за чотири дні до виступу в Думі, зустрічаючись з жителями Іваново, він, навпаки, запевняв їх, що не піде ні на які схеми, щоб продовжити свій термін перебування при владі.

Вікно можливостей, яке з'являється тепер у російського лідера, потрібне йому зараз скоріше для того, щоб протягом часу, що залишився до 2024 року, він міг працювати не у статусі "кульгавої качки", навколо якої всі тільки й обговорюють, як і кому він буде передавати владу.

Якщо дивитися на те, що відбувається, з перспективи конституції зразка 2000 року, коли Путін дійсно обирався вперше, до наступних виборів у нього ще цілий президентський термін старого зразка. Остаточне рішення про те, йти чи не йти на вибори в 2024 році, він ухвалить не раніше ніж за рік до них.

При цьому, знаючи президента Росії вже 20 років, складно сумніватися в тому, яким буде це рішення.

Якщо міряти історію знову ж рамками старої конституції, що передбачала чотирирічний президентський термін, то вийде, що до 2036 року, коли Володимир Путін все ж змушений буде покинути Кремль, 84-річний російський лідер проведе на посаді президента не один і не два, а вісім термінів.

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