Важкий бій на Донбасі: є втрати

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Проросійські сили у вівторок атакували позиції української армії на Донбасі, твердять у штабі Операції об'єднаних сил.

Внаслідок підриву вантажівки є загиблі, заявили українські силовики.

Бій

Це відбулося у районі Донецька. За даними ООС, бойовики атакували під прикриттям обстрілу з 120-мм мінометів та вели вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об'єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих не уточнили.

Відповідь

За повідомленнями ЗМІ, після підриву ГАЗ-66 загинули двоє українських бійців, ще кількох поранено, рани важкі.

"У селищі Піски потужний обстріл. Артилерія та стрілецька зброя. О 09:44 підбито ГАЗ-66 наших піхотинців. Один важкопоранений боєць скінчався під час евакуації. Наша "арта" почала відповідати тільки зараз. Годину потому. Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України?" - запитав журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Він додав, що загиблих двоє, поранених - десять.

Згодом про бій у Пісках написав інший журналіст Юрій Бутусов: "Бій у Пісках і під Авдіївкою. Обстріл українських позицій з російських 120- 122 мм мінометів і гаубиць під Донецьком. В 9.44 підбита вантажівка ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбату".

У штабі ООС вважають, що вогонь у відповідь був адекватним: "Для придушення вогню противника підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь".

Там додали, що резерви готові за потреби: "Ситуація контрольована. Втрати противника уточнюються".

У невизнаній "ДНР" заявили, що у вівторок українська армія обстрілювала район Донецького аеропорту, де і знаходиться селище Піски.

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