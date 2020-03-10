Другий в історії: чоловіка вилікували від ВІЛ

Копирайт изображения Andrew Testa/New York Times/Redux/eyevine

40-річний Адам Кастільєхо став другою людиною в історії, яку вдалося вилікувати від ВІЛ, кажуть медики.

За словами лікарів, з моменту, коли чоловік припинив прийом антиретровірусних препаратів, минуло вже 30 місяців, і слідів повторної появи вірусу в його організмі не виявлено.

"Сліди вірусних частинок, які можуть самостійно проникати в імунні клітини й заражати їх, не з'являлися у крові, а також спинномозковій рідині, кишківнику або в лімфі пацієнта упродовж 30 місяців. Ми вважаємо, що тепер можна говорити, що пацієнт вилікувався від ВІЛ", - кажуть дослідники.

Діагноз Кастільєхо поставили ще у 2003 році, коли йому було 23. Впоратися із ВІЛ йому допомогла операція з пересадки стовбурових клітин спинного мозку, яку три роки тому чоловіку зробили в рамках лікування раку - ще однієї хвороби, яку йому діагностували.

Донор стовбурових клітин, які пересадили Кастільєхо, мав рідкісну генетичну мутацію, яка не дозволяє деяким видам ВІЛ заражати клітини імунної системи.

У 2007 році схожа операція допомогла вилікувати від ВІЛ американця Тімоті Брауна, також відомого як "берлінський пацієнт". Браун вважається першою людиною в історії, яку вдалося вилікувати від ВІЛ.

Про другий - ймовірно успішний - випадок лікування ВІЛ вперше заговорили рік тому, проте ім'я пацієнта лишалося невідомим - у ЗМІ його називали "лондонським пацієнтом".

На той момент "лондонський пацієнт" півтора року жив без ліків, але робити висновки фахівці не поспішали - замало часу пройшло після операції.

Тепер, коли минув ще один рік, з'ясувалося, що цим пацієнтом є саме Адам Кастільєхо - чоловік вирішив розкрити ім'я і розповів свою історію виданню The New York Times.

Водночас його лікарі оприлюднили свої спостереження в журналі Lancet, де й заявили, що Кастільєхо, на їхню думку, можна вважати вилікуваним від ВІЛ - хоча говорити про те, що вірус не повернеться зі 100% впевненістю все ж не можна.

Копирайт изображения Science Photo Library

Попри вже другий успішний приклад, коли пацієнтів вдається вилікувати від ВІЛ, говорити про універсальний метод лікування не можна, застерігають фахівці.

Операції, які перенесли Тімоті Браун і Адам Кастільєхо, є дуже складними й проводяться лише в крайньому разі, до того ж - для лікування онкологічних захворювань, а не ВІЛ.

Окрім того, дуже непростим завданням є підбір донора, але навіть його наявність не гарантує результату.

Тому, кажуть фахівці, цей метод не може стати основним для лікування усіх пацієнтів з ВІЛ, але має допомогти в подальшому пошуку нових методів боротьби з вірусом.

До того ж, додають вчені, достатньо ефективним є й традиційне лікування за допомогою ретровірусних препаратів - особливо, коли йдеться про нові зразки ліків.

Нещодавнє дослідження показало, що тривалість життя людей, які вживають найновіші ліки від ВІЛ, тепер є "майже нормальною".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!