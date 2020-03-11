У заступниці міністра охорони здоров'я Британії і члена парламенту Надін Дорріс виявили коронавірус.

Нині вона перебуває на домашньому карантині і дотримується усіх рекомендацій, пов'язаних із хворобою.

Загалом в Британії коронавірус підтверджений у 382 людей, шестеро людей померли від коронавірусу.

Останньому з померлих було 80 років, і він мав низку хронічних хвороб. Чоловік заразився у Британії і зараз медики намагаються відстежити усі його контакти.

За словами пані Дорріс, медики почали відстежувати людей, із якими вона мала контакт, а усі працівники у міністерстві та парламентському офісі чітко дотримуються протоколу, розробленого для таких випадків.

62-річна урядовець, яка починала свою кар'єру як медсестра, написала у Twitter, що "почувалася досить кепсько, але, напевне, найгірше вже позаду".

Водночас вона додала, що турбується за свою 84-річну мати, яка зараз живе з нею, і почала кашляти.

Поки що невідомо, скільки зустрічей мала міністр у Вестмінстері та на своєму виборчому окрузі за останні дні.

Департамент здоров'я повідомив, що вперше симптоми захворювання з'явилися у Надін Дорріс минулого тижня у четвер. Цього ж дня міністр відвідала захід у резиденції прем'єра на Даунінг Стріт. А з п'ятниці вирішила залишитися вдома на карантині.

В офісі британського прем'єра не коментували, чи збирається Боріс Джонсон пройти тест на коронавірус або ж уже пройшов.

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Усі керівники міністерства охорони здоров'я, включно із міністром охорони здоров'я Метом Генкоком, так само, як і усі урядовці, які мали контакт із Надін Дорріс, пройдуть перевірку на коронавірус.

Пан Генкок написав у Twitter, що його заступниця "правильно зробила", що пішла на самоізоляцію вдома і побажав їй швидкого одужання.

Британські медики вже провели понад 25 тисяч тестів на коронавірус, і мають наміри збільшити можливості для тестування до 10 тисяч на день, тоді як нині проводять 1500 тестів на день.

Крім того, очікується і пришвидшення отримання підтвердження на хворобу, адже більшість з тих, хто здали аналізи, отримують результат впродовж доби.

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