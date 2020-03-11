Коронавірус: Європа може стикнутися із кризою, як у 2008 році

Копирайт изображения Getty Images

Голова Європейського центрального банку та екскерівниця МВФ Крістін Лагард заявила, що Європа може стикнутися із кризою, не меншу за ту, що була 2008 року, якщо лідери країн не вдадуться до негайних кроків, аби зупинити коронавірус.

Вона повідомила, що найближчим часом ЄЦБ повідомить про заходи, спрямовані на упередження кризи.

Під час телефонної конференції з лідерами ЄС пані Лагард заявила, що "ми побачимо сценарій, який багатьом нагадає фінансову кризу 2008", - повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

У той таки час голова ЄЦБ зазначила, що шок, очевидно, буде тимчасовим.

Серед заходів, які може запропонувати ЄЦБ, аби запобігти кризі, може бути здешевлення кредитів для тих компаній та галузей, які постраждали найбільше від наслідків поширення коронавірусу. Проблема полягає у тому, що облікова ставка ЄЦБ вже становить "мінус" 0,5%. Засідання керуючих ЄЦБ має відбутися 12 березня.

"Якщо ми не почнемо рішучі дії зараз, зростають ризики для окремих сегментів ваших економік", - заявила пані Лагард під час розмови з лідерами європейських країн.

Напередодні Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Італії, країни, найбільш ураженої поширенням вірусу, закликав Європейський центробанк запровадити заходи, які б простимулювати економіку, особливо у тих країнах, де вже з'являються ознаки рецесії.

Під час цієї ж наради лідери ЄС домовились залучити щонайменше 25 мільярдів євро для подолання економічних наслідків коронавірусу, - повідомляє Euractiv.

Втім, уряди Німеччини, Франції, Італії та Іспанії вже повідомляли про виділення додаткових коштів для боротьби з коронавірусом.

Вранці 11 березня Банк Англії повідомив про термінове зниження облікової ставки через наслідки поширення коронавірусу - з 0,75 до 0,25%.

Це найнижчий рівень за всю історію Британії.

У британському центробанку розраховують, що це має простимулювати банки кредитувати економіку.

Минулого тижня центробанк США - Федеральна резервна система - також знизив облікову ставку на пів відсоткові пункти.

Тим часом в Естонії вже офіційно повідомили про початок кризи. Як заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме, "цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року".

"Економічна криза вже настала, і питання тепер у тому, як звести до мінімуму її наслідки і знайти можливості отримати від неї якусь користь. Однак планування наперед практично неможливе через непередбачувану мінливу ​​ситуацію", - заявив естонський урядовець.

На думку міністра фінансів Естонії, нині європейські країни стикнулися із складнішою ситуацією, ніж у 2008 році:

"Як у світової, так і у європейської економіки боргове навантаження вище, ніж десять років тому. Безробіття більше. Конкурентоспроможність гірша, ніж до кризи 2008 року. Говорили, що буде плавне падіння. Тепер замість цього бульбашка оглушливо луснула", - Заявив Мартін Хельме.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!