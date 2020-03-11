Київ на карантині: школи, кінотеатри й ТРЦ закриють до кінця березня

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Із 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня, заявив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні.

Пан Кличко зазначив, що хоча в Києві не зареєстровано поки жодного випадку захворювання на коронавірус, влада вирішила не чекати й убезпечити мешканців міста.

Обмеження стосуватимуться освітнього процесу та масових заходів у столиці.

За словами мера, влада столиці забезпечить дистанційне навчання в школах та університетах. Також обмежать відвідування дитсадків, мистецьких та спортивних шкіл.

Мер попросив керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Також столична влада обмежить проведення концертів, конференцій та інших заходів в Києві.

Обмежуємо проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, інших заходів.

"Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах", - сказав Віталій Кличко.

Він додав, що у торгових центрах посилять контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.

"Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня", - Віталій Кличко.

Громадський транспорт, за словами мера, поки працюватиме у звичному режимі. Його двічі на добу дезінфікують.

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Напреедодні Віталій Кличко у розмові з BBC News Україна не дав гарантій того, що хворих на коронавірус у Києві найближчим часом не виявлять.

"Ми не можемо гарантувати, що хворих на коронавірус у Києві не буде. Ми ж бачимо, що немає жодної країни у Європі, де б не було хворих на коронавірус", - каже Кличко.

За його словами, столична влада готова до будь-якого розвитку подій: "Слідкуємо за тим, як розвивається ситуація. Закупили експрес-тест машини [...], проводимо пояснювальну роботу в школах та садочках, вимірюємо температуру дітям. Якщо є підвищена температура, такі діти мають залишатися вдома".

Пан Кличко нагадав, що столична влада вже підготувала сім базових лікарень для прийому хворих із підозрою на коронавірус, а 10 березня у Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 10 березня зареєстрували один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Йдеться про чоловіка з Чернівецької області, який нещодавно повернувся з Італії.

Коли наприкінці лютого хворий із дружиною перетинав український кордон, в них перевіряли температуру, але симптомів тоді ще не було. За кілька днів виникли ознаки коронавірусу.

Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України перевіряв 40 підозр на захворювання. Наразі чотири зразки все ще перебувають на стадії дослідження.

У світі, за даними ВООЗ, на коронавірус захворіли вже 114 тисяч людей. Понад 4 тисячі з цих випадків закінчились смертю, тоді як 64 тисячі осіб одужали.

Найбільше захворілих у Китаї, звідки вірус поширився на інші країни.

У Європі зареєстрували 15 тисяч випадків захворювання, найбільше - в Італії, Франції та Іспанії.

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