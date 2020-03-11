"Завантаж оголені фото подруги свого друга": новий вид хакерської атаки

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У мережі стає популярним новий вид хакерської атаки: зловмисники пропонують користувачам подивитися оголені фото "подруги їхнього друга" і таким чином провокують їх відкривати шкідливі файли.

Більш відомим є інший спосіб роботи хакерів, коли вони пишуть жертвам й заявляють, що заволоділи їхніми знімками сексуального характеру.

Потім зловмисники вимагають грошей, а в разі відмови погрожують розповсюдити компрометуючі фото серед друзів та родичів жертви.

Нова методика влаштована дещо інакше. Хакери розповідають користувачам, що знайшли не їхні інтимні фото, а фото подруги їхнього друга.

"Ми вимагали за них 500 доларів, але він, на жаль, не заплатив... Тепер ви можете побачити ці фото", - пишуть хакери своїм жертвам.

Судячи з усього, такий підхід розпалює інтерес багатьох людей, - принаймні методика зловмисників є доволі ефективною, кажуть експерти з кібербезпеки.

Довірливі користувачі вірять в історію хакерів, намагаються подивитися пікантні фото своїх знайомих і натискають на вкладення до електронного листа.

Копирайт изображения Getty Images

Після цього на їхньому екрані відкривається документ Word із розмитим зображенням, яке натякає на його можливий сексуальний вміст, а текстова інструкція пояснює, як можна подивитися оригінальний знімок.

На комп'ютери необачних користувачів зрештою завантажується шкідлива програма, яка намагається викрасти дані з десятків додатків, зокрема веб-браузерів та електронної пошти.

Чимало користувачів намагаються відкрити шкідливі файли навіть попри попередження про безпеку, яке видає програма Microsoft Office.

Платформа IBM X-Force Exchange, яка досліджує подібні кіберзагрози, пояснює довірливість людей, які ведуться на обман хакерів, так: "Якщо люди не ідентифікують себе як жертву, вони можуть діяти набагато необачніше".

Інша версія цієї атаки передбачає, що на користувача подали до суду й він обов'язково повинен відповісти на електронний лист хакерів в обмежений час.

"На жаль, це працює. І коли ми розповідаємо людям про хитрощі хакерів і як від них убезпечитися, хакери адаптуються й вигадують нові".

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