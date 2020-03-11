Карантин по всій Україні ввели на три тижні. Що це означає?
Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, повідомляє джерело BBC News Україна.
"Так, ввели на три тижні", - підтвердило джерело в уряді.
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Пізніше інформацію підтвердили в прес-службах Кабміну та Верховної Ради.
Зокрема, міністри вирішили виділити 100 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
До першого червня Кабмін постановив заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення.
Крім того, уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
Карантин в школах
Також уряд запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.
"Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться в повідомленні.
У Міносвіти ВВС News Україна пояснили, що взагалі рішення про карантин у школах і дистадках ухвалює кожна місцева адміністрація окремо, але як буде в сиутації з карантином на загально національному рівні, поки невідомо.
Крім того, в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), повідомили на брифінгу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Пробне оцінювання з української мови і літератури мало відбутися 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня.
Пробне ЗНО будуть продовжувати вже після карантину.
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Київ на карантині
Карантин з 12 березня запровадили також у Києві.
Обмеження стосуватимуться освітнього процесу та масових заходів у столиці.
За словами мера Віталія Кличка, влада столиці забезпечить дистанційне навчання в школах та університетах. Також обмежать відвідування дитсадків, мистецьких та спортивних шкіл.
Мер попросив керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.
Також столична влада обмежить проведення концертів, конференцій та інших заходів в Києві.
Зачинять кінотеатри та великі розважальні центри.
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