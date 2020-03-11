"Скуповуйте гречку з гідністю": соцмережі вирують через карантин в Україні
Користувачі соцмереж у більшості іронізують через рішення уряду ввести обмежувальні заходи у відповідь на коронавірус.
За планом влади, до 3 квітня введуть карантин в усіх навчальних закладах та обмежать масові зібрання.
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"Без паніки. Скуповуйте сіль та гречку спокійно, з гідністю", - жартує користувач Facebook Антон Ходза.
"Термінове питання! Кулон "Тризуб" помагає від коронавірусу чи краще наклейка на телефон?", - пише Євген Муджирі.
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"Це ж скільки насправді людей хворіє на коронавірус, що вводять карантин? Цікаво, яку кількість від нас приховують?" - цікавиться користувач Twitter під ніком Пухнастий порохобот.
"Карантин по всій Україні підтвердили, це значить, що я буду спати цілих три тижні? Серйозно? Я буду спати? Дякую", - пише користувач Twitter під ніком Rudy.
Втім, у користувачів з дітьми новина про карантин в навчальних закладах, викликала значно менше ентузіазму.
"Я розумію загрозу щодо коронавірусу, але як такий захід обмеження співвідноситься з реальністю? А чи хтось запитав про думку працюючих жінок з малими дітьми про ефективність такого карантину? Чим обґрунтоване рішення оголошення карантину в дитячих садочках?", - обурюється Дарія Каленюк.
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