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У відповідь на коронавірус українська влада закриє більшість пунктів пропуску на кордоні і скасує авіарейси з Італії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 219 пунктів пропуску на кордонах від завтра працюватимуть 49. Інші будуть закриті для громадян і автотранспорту", - сказав голова уряду.

Це ж у розмові з ВВС News Україна підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Наразі у відомстві очікують детальних документів та рішень, які озвучив Шмигаль.

У прикордонників поки немає точної інформації, коли саме і як почнуть закривати пункти.

Пан Демченко також не зміг повідомити, які саме пункти пропуску припинять роботу.

Водночас авіакомпанії вже приступили до виконання рішення про скасування авіасполучення з Італією, яке у середу також схвалив Кабмін.

"Краще почати діяти раніше"

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"Так, ми діємо трохи швидше, ніж інші країни, але сподіваюсь, що населення оцінить це правильно. Ми хочемо мінімізувати наслідки - на відміну від інших країн, які починали діяти запізно", - заявив прем'єр.

"Краще почати діяти трохи раніше, ніж запізнитися".

На питання про те, чи розглядає влада можливість обмежити пересування всередині країни, пан Шмигаль сказав, що це поки що занадто далека перспектива.

"Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звісно, ми також сподіваємося на появу ліків у найближчому майбутньому - тому чим пізніше ми допустимо вірус на територію України, тим краще. Питання в тому, щоб якомога м'якше пройти цей період".

Всеукраїнський карантин

У середу Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території України на три тижні - до 3 квітня. Рішення набуде чинності опівночі 12 березня.

З-поміж іншого уряд запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.

"Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти ВВС News Україна пояснили, що взагалі рішення про карантин у школах і дистадках ухвалює кожна місцева адміністрація окремо, але як буде в сиутації з карантином на загально національному рівні, поки невідомо.

Крім того, в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), повідомили на брифінгу Київської міської державної адміністрації (КМДА). Його продовжать вже після карантину.

Карантин у Києві

Карантин з 12 березня запровадили і в Києві.

Обмеження стосуватимуться освітнього процесу та масових заходів у столиці.

За словами мера Віталія Кличка, влада столиці забезпечить дистанційне навчання в школах та університетах. Також обмежать відвідування дитсадків, мистецьких та спортивних шкіл.

Мер попросив керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти.

Заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу заявив, що обмежувальні заходи у навчальних закладах столиці зачеплять від 750 до 800 тисяч людей - йдеться про вихованців дитсадків, учнів середніх шкіл, ПТУ, студентів коледжів та університетів.

Також столична влада обмежить проведення концертів, конференцій та інших заходів в Києві, зачинять кінотеатри та великі розважальні центри.

Водночас представники однієї великої приватної мережі кінотеатрів розповіли ВВС News Україна, що поки скасовувати сеанси не планують.

Представники іншої розповіли, що рішення - закриватись чи ні - ще немає. Але, можливо, його ухвалять пізніше.

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