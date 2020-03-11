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Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус глобальною пандемією.

Згідно з критеріями організації, пандемією можна вважати поширення нового захворювання у світових масштабах.

Як зазначив очільник ВООЗ Адхан Гебреєсус, це перша пандемія, спричинена коронавірусом. За останні два тижні, каже він, кількість захворювань за межами Китаю зросла в 13 разів.

Станом на 11 березня у світі загалом зареєстрували понад 117 тисяч випадків захворювання коронавірусом. 4 131 з них - смертельні.

При цьому пан Гебреєсус підкреслив, що понад 90% усіх випадків припадають всього на дві країни. Представники 81 країни досі не заявляли про зараження своїх громадян коронавірусом, ще у 57 країнах йдеться про менш як 10 захворілих.

Найбільше хворих у Китаї, звідки вірус поширився на інші країни. У Європі зареєстровано понад 15 тисяч випадків, найбільше - в Італії, Франції та Іспанії.

Всеукраїнський карантин

В Україні ж станом на 11 березня зареєстровано лише один підтверджений випадок коронавірусу. Попри це, у середу Кабмін повідомив про карантин на всій території країни на три тижні - до 3 квітня. Рішення набуде чинності опівночі 12 березня.

Уряд запропонував обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.

"Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти ВВС News Україна пояснили, що в принципі рішення про карантин у школах і дистадках ухвалює кожна місцева адміністрація окремо, але як буде в ситуації з карантином на національному рівні, поки що точно невідомо.

Окрім того, в рамках боротьби з коронавірусом влада закриє більшість пунктів пропуску на кордоні і скасує авіарейси з Італії. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Так, ми діємо трохи швидше, ніж інші країни, але сподіваюсь, що населення оцінить це правильно. Ми хочемо мінімізувати наслідки - на відміну від інших країн, які починали діяти запізно", - сказав голова уряду.

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднила рекомендації, як зменшити ризик інфікування: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє.

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має звернутися до лікаря.

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