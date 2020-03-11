Вакарчук більше не голова "Голосу". Хто замість нього?
Святослав Вакарчук більше не голова партії "Голос" - про це сам він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на сайті політсили.
За його словам, таке рішення ухвалили на з'їзді партії, який пройшов у середу. Новою головою "Голосу" стане Кіра Рудик.
Причини подібних змін сам Вакарчук описав так: "Влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні "Голос" обрав новою головою найкращого управлінця з нашої команди".
Вакарчук додав, що продовжить розбудовувати політсилу як її лідер.
"Моя місія - і надалі приводити в політику нових чесних професійних людей. Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі", - сказав він.
Новообрана голова "Голосу" Кіра Рудик - є народною депутаткою, до парламенту пройшла під третім номером у списку партії.
До походу в політику пані Рудик була відома як IT-підприємець, керувала українським підрозділом компанії Ring.
У парламенті вона займає посаду заступниці голови комітету з питань цифрової трансформації.
"Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненим досвідом управління великими командами", - заявив Вакарчук, коментуючи обрання пані Рудик.
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