Вакарчук більше не голова "Голосу". Хто замість нього?

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Святослав Вакарчук більше не голова партії "Голос" - про це сам він повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на сайті політсили.

За його словам, таке рішення ухвалили на з'їзді партії, який пройшов у середу. Новою головою "Голосу" стане Кіра Рудик.

Причини подібних змін сам Вакарчук описав так: "Влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей. Саме тому сьогодні "Голос" обрав новою головою найкращого управлінця з нашої команди".

Вакарчук додав, що продовжить розбудовувати політсилу як її лідер.

"Моя місія - і надалі приводити в політику нових чесних професійних людей. Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі", - сказав він.

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Новообрана голова "Голосу" Кіра Рудик - є народною депутаткою, до парламенту пройшла під третім номером у списку партії.

До походу в політику пані Рудик була відома як IT-підприємець, керувала українським підрозділом компанії Ring.

У парламенті вона займає посаду заступниці голови комітету з питань цифрової трансформації.

"Кіра уособлює собою сучасність. І цю сучасність вона привнесе в роботу партії разом з неоціненим досвідом управління великими командами", - заявив Вакарчук, коментуючи обрання пані Рудик.

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