Гарві Вайнштайна засудили до 23 років за зґвалтування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адвокати Вайнштайна звернулися з проханням про пом'якшення покарання, наполягаючи, що навіть вирок у п'ять років може бути для нього "довічним"

67-річного Гарві Вайнштайна засудили до 23 років ув'язнення за зґвалтування та сексуальні домагання.

Процес у справі колишнього голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштайна почався у січні, у лютому його визнали винним.

Його звинуватили у сексуальних домаганнях, примусі до сексу і зґвалтуванні.

З 2017 року понад 80 жінок висунули на його адресу звинувачення, які лягли в основу міжнародного руху жертв сексуальних домагань #MeToo і зосередженого в Голлівуді руху проти сексуальних домагань на робочому місці #Time's Up. У травні 2018 року Вайнштейн здався поліції.

Сам Вайнштайн відкидав звинувачення.

67-річний чоловік з'явився в суді у середу в інвалідному візку.

Адвокати Вайнштайна звернулися з проханням про пом'якшення покарання, наполягаючи на тому, що навіть мінімальний вирок у п'ять років може бути для нього "довічним".

Копирайт изображения Reuters Image caption Американська актриса Роуз Макґавен, яка в числі перших звинуватила Вайнштейна в сексуальних злочинах

З чого все почалося?

Вперше звинувачення щодо всемогутнього продюсера в публічному просторі прозвучали в жовтні 2017 року, коли газета New York Times написала про те, що кілька молодих актрис і співробітниць його кінокомпанії звинуватили Вайнштайна в сексуальних домаганнях і що така поведінка була характерна для кінопродюсера протягом трьох десятиліть.

За цим здійнялася хвиля нових звинувачень, а Вайнштайна звільнили з продюсерської компанії Weinstein Company, співвласником якої він був разом зі своїм братом Бобом Вайнштейном.

Однак уперше поліція Нью-Йорка (NYPD) завела справу на Вайнштайна навесні 2015 року, коли італійська модель Амбра Баттільяна Гутьєррес повідомила в поліцію, що на діловій зустрічі, яка у неї відбулася в мангеттенському офісі Вайнштейна, він схопив її за груди і неналежно з нею поводився.

Справа проти нього тоді не дійшла до суду, дарма що за наполягання поліції Гутьєррес зуміла таємно записати слова Вайнштайна, що нібито вказували на його винуватість.

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