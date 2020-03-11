COVID-19: у світі пандемія, в Україні - карантин. Випуск новин 11.03.2020
У випуску 11 березня:
- Карантин по-українськи: які заходи запроваджують в Україні в день, коли ВООЗ офіційно проголосила коронавірус пандемією;
- Коронавірус поширюється швидкими темпами там, де його спалах приховували: в Ірані - ще й на тлі недовіри до влади;
- Путін може стати "довічним" лідером Росії: що саме змінять у російській Конституції;
- І чи дійсно пташиний мозок працює так само, як людський?
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