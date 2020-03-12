У Зеленського похвалились прогресом у Мінську, а бойовики - початком "прямого діалогу"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак брав участь у перемовинах у Мінську

Офіс президента повідомив, що 11 березня у Мінську відбулось засідання контактної групи, на якому сторони досягли суттєвих домовленостей щодо конфлікту на Донбасі.

У засіданні тристоронньої контактної групи брали участь керівник ОП Андрій Єрмак та заступник адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Серед домовленостей - створення нового органу у складі політичної підгрупи - Консультативної ради.

Представники бойовиків на Донбасі вже заявили, що цей механізм дозволить "пряме обговорення двома сторонами конфлікту".

Про що домовились

Офіс президента України повідомив, що 11 березня сторони домовились про низку принципових речей.

Перша домовленність стосується обміну утримуваних осіб у найкоротший термін. Сторони погодились представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають взаємному звільненню.

Дати можливого обміну поки не називають.

Також говорили про розведення сил та засобів, а також відкриття пунктів пропуску у Золотому та Щасті.

Деталей щодо дат відкриття в ОП не уточнили.

Останній пункт домовленостей - щодо створення Консультативної рада.

"Домовились підписати рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі", - повідомили в офісі президента.

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Жодних інших деталей функціонування цієї ради ОП не повідомив.

Представник Росії Дмитро Козак, якого цитують російські ЗМІ, назвав цю раду "діалоговим майданчиком за участі представників "нормандського формату" та сторін конфлікту".

Натомість представники бойовиків вже анонсували, що цей майданчик запровадить механізм прямого діалогу сторін конфлікту.

"Суттєвим просуванням стало узгодження необхідності створення спеціального механізму обговорення питань у межах політичної групи. Ідея полягає у створенні майданчика для прямого обговорення двома сторонами конфлікту тем, які потребують врегулювання", - цитують російські ЗМІ заяву так званого МЗС "ДНР".

Раніше влада Росії та бойовики наголошували на необхідності прямого діалогу сторін конфлікту, якими вони називають Україну та самопроголошені республіки.

Україна ж стоїть на принциповій позиції, що сторонами конфлікту є Україна та Росія, яка підтримує бойовиків.

Нагадаємо, напередодні зустрічі у Мінську на Донбасі внаслідок бойових дій загинули троє українських військових і понад десять отримали поранення.

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