Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп заборонив в'їзд громадянам найбільших країн ЄС - Німеччини, Франції та Італії

У телевізійному зверненні Дональд Трамп заявив, що поїздки з 26 країн Європи будуть припинені на наступні 30 днів.

Згодом з'ясувалось, що заборона стосується переважно країн Європейського Союзу. Проте громадяни України за певних умов також можуть потрапити під заборону.

Обмеження почне діяти в п'ятницю опівночі.

Окремо Дональд Трамп додав, що "сильні, але необхідні" обмеження не застосовуватимуться до Великої Британії, де зараз підтвердили 460 випадків коронавірусу.

У США є 1135 підтверджених випадків вірусу, загинуло 38 людей.

"Щоб уникнути появи нових випадків у нас, ми зупинимо всі поїздки з Європи", - сказав пан Трамп в середу ввечері.

"Нові правила набудуть чинності в п'ятницю опівночі", - додав він.

Заборона на поїздки з ЄС не поширюється на громадян США, які повертатимуться додому.

Пан Трамп заявив, що Європейський Союз "не вжив таких самих запобіжних заходів", як США у боротьбі з вірусом.

У документі, опублікованому після виступу пана Трампа, зазначено, що заборона поширюється на тих, хто був у 26 країнах шенгенської зони протягом 14 днів до дня прибуття до США.

В документі перелічені всі 26 повноправних членів Шенгенської зони, серед яких більшість є членами ЄС, але туди також входять такі нечлени союзу, як Швейцарія, Ісландія та Норвегія.

Це означає, що Ірландія також виключена із заборони, оскільки вона не є однією з країн Шенгену.

Болгарія, Хорватія та Румунія також є членами ЄС, але не є повноправними членами шенгенської зони. Їх немає у переліку заборони.

Українці мають безвізовий режим з ЄС. Офіційний документ щодо заборони свідчить, що українці, які були в країнах шенгенської зони, протягом 14 днів також не зможуть в'їхати до США.

За словами президента США, припинення руху також "застосовуватиметься щодо торгівлі та вантажів", які надходять з Європи в США.

Але пізніше він написав твіт, щоб уточнити, що "на торгівлю жодним чином це не вплине".

Дональд Трамп також оголосив про плани надання мільярдів доларів позик для малого бізнесу та закликав Конгрес ухвалити основні заходи з податкових пільг, намагаючись полегшити вплив спалаху коронавірусу на економіку.

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