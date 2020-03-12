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Оскароносний актор Том Хенкс та його дружина-актриса Ріта Вілсон в Австралії захворіли на коронавірус - такий результат показав тест на новий вірус.

Хенкс і Вілсон, яким по 63 роки, звернулися до лікаря після того, як відчули симптоми застуди в Квінсленді, написав актор в Instagram.

Зараз вони перебувають в ізоляції, додав він.

Пара зі США була на Золотому узбережжі, де Хенкс працював над фільмом про життя Елвіса Преслі.

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосила про спалах пандемії.

Хенкс написав в Instagram: "Ми відчули себе трохи втомленими, були симптоми застуди, з'явився біль у тілі. У Рити також були симптоми застуди, які посилювались і спадали. Була легка лихоманка".

Він написав, що вони пройшли тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Актор, який зіграв головні ролі у багатьох легендарних фільмах, таких як "Форест Гамп", "Порятунок рядового Райяна", написав, що буде оновлювати інформацію про стан здоров'я.

"Ми, Хенкси, будемо здавати аналізи, спостерігатись та перебувати в ізоляції до тих пір, поки цього вимагає громадське здоров'я та безпека.

Студія Warner Bros, що знімає фільм заявила: "Здоров'я та безпека членів нашої компанії завжди є нашим головним пріоритетом, і ми вживаємо заходів, щоб захистити всіх, хто працює над нашими постановками по всьому світу".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що роботу над фільмом режисера з Австралії База Лурмана тимчасово припинили.

В Австралії зафіксовано понад 130 випадків коронавірусу.

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