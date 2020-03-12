Коронавірус: в Україні два нових випадки

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В Україні виявили два нових випадки захворювання на коронавірус. Тепер загалом їх три.

Нові хворі - жінка пенсійного віку з Житомирської області та чоловік з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомила депутатка Житомирської обласної ради Олена Галагуза, захворіла жінка так само нещодавно повернулася з Італії, де була на заробітках.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами", - кажуть у МОЗ.

До цього перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували у Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії.

Коли наприкінці лютого хворий із дружиною перетинав український кордон, в них перевіряли температуру, але симптомів тоді ще не було. За кілька днів виникли ознаки коронавірусу.

Наразі стан цього чоловіка задовільний.

Всеукраїнський карантин

У середу Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території України на три тижні - до 3 квітня.

З-поміж іншого уряд запропонував обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.

"Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти вже пояснили, що до 3 квітня навчальні заклади - від дошкільних до вищих - не працюватимуть.

"Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти", - йдеться в заяві відомства.

Крім того, в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), повідомили в КМДА. Його проведуть вже після карантину.

Також українська влада закриє більшість пунктів пропуску на кордоні і скасує авіарейси з Італії.

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє.

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

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