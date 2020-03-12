Ветерани "Азову" з бійками зірвали презентацію платформи примирення від Сергія Сівохи

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Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо не зміг завершити презентацію Національної платформи примирення на Донбасі через протидію ветеранів полку "Азов".

Як передає кореспондент ВВС News Україна В'ячеслав Шрамович з місця подій, ветерани полку почали закидати раднику секретаря РНБО, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не війну проти Росії.

Словесні перепалки переросли у штовханину.

"Проведення презентації зірвали", - передав кореспондент ВВС News Україна.

Сергій Сівохо встиг виголосити промову і розповісти про свою концепцію платформи. На захід прийшли кілька десятків активістів, які почали зривати презентацію та закидати організаторам симпатію сепаратистам.

Модератором заходу, який відбувався в бізнес-центрі "Парковий", був журналіст Андрій Куліков.

Охорона вивели Сергія Сівохо з приміщення, де відбувалась презентація, після початку штовханини. За свідченням кореспондента, Сивохо навіть впав під час штовханини.

Майданчик для діалогу

Копирайт изображения ВВС Image caption Охорона вивела Сергія Сивохо, коли почалась штовханина

Сергій Сівохо під час презентації наголосив, що ця платформа має стати "майданчиком діалогу українців з украінцями".

Він сказав, що його платформа готова співпрацювати з організаціями з "того боку", але лише з тими, які мають гуманітарне спрямування.

"Кожна війна закінчується миром. І війна на Донбасі не виняток. І нагадую, що Донбас - це Україна. Ви пам'ятаєте про це? Ми - так" - наголосив він під час свого виступу.

З ним виступили ще дві координаторки нацплаптформи.

Вони оминали тему російської участі у війні, а у ситуації звинувачували "еліти, які правили в Україні і на Донбасі".

Марина Черенкова у розмові з ВВС News Україна сказала, що про Росію не говорили, адже треба розбиратися перш за все з "нашими власними проблемами".

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Після виступу кілька чоловіків, які були в залі, представилися учасниками бойових дій на Донбасі у полку "Азов".

Вони почали питати у Сівохо, чому він не називає Росію агресором і затисли його біля трибуни.

Він відповідав, що "Росія - агресор" і визнав, що конфлікт підживлює Росія.

Молодики також кричали : "Сергій, поїхали з нами на лінію розмежування".

На це політик відповів, що там був.

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Події навколо Донбасу

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Команда Сергія Сивохо планувала представити Національну платформу примирення і єдності ще у лютому, однак тоді захід зірвався через атаку проросійських сил на опорні пункти української армії неподалік Золотого.

Тоді презентацію вирішили перенести на березень.

Напередодні ж представлення Нацплатформи примирення у Мінську відбулися переговори тристоронньої контактної групи по Донбасу, у яких взяли участь голова Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

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Серед досягнутих домовленостей - створення нового органу у складі політичної підгрупи - Консультативної ради. Представники бойовиків на Донбасі вже заявили, що цей механізм дозволить "пряме обговорення двома сторонами конфлікту".

Паралельно з цим на лінії фронту на Донбасі - відчутне загострення боїв.

Зокрема у вівторок під Авдіївкою проросійські сили підбили з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) вантажівку з українськими розвідниками, загинуло двоє бійців, ще кілька були важко поранені.

А перед цим 8 березня противник також з ПТРК влучив у іншу військову вантажівку, тоді також були втрати.

Копирайт изображения Facebook Сергія Сивохо Image caption Сергій Сивохо вже кілька місяців є радником секретаря РНБО та, за його словами, працює над "налагодженням діалогу між простими людьми", зокрема з непідконтрольних територій

Загалом за останні дні на фронті загинуло чотири українських бійці, до 20 були поранені.

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