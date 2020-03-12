Україна готує другу евакуацію з Уханя

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Міністерство закордонних справ і Мінінфраструктури готують другу евакуацію українців з Китаю. Про це повідомив керівник МЗС Дмитро Кулеба.

"Посольству України відомо про 41 громадянина, що перебуває в Ухані, з них - десятеро виявили бажання евакуюватися", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що кількість бажаючих ще може збільшитися, їх усіх повернуть додому.

"Кожен громадянин України за кордоном має знати, що ми не залишимо вас в біді", - зазначив чиновник.

У МЗС попросили медіа поширити інформацію про евакуацію з Китаю і закликали українців звертатися до посольства в Китаї.

20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на обсервацію у центр "Нові Санжари" на Полтавщині. 5 березня обсервація завершилася. Ніхто з них не був хворий на коронавірус.

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Наразі за кордоном є п'ятеро інфікованих коронавірусом українців - один в Італії, четверо в Японії.

Про евакуацію українців з Італії мова поки що не йде.

Напередодні уряд ухвалив рішення про закриття авіасполучення з Італією. Сполучення з Китаєм скасували ще місяць тому.

МЗС закликало українців утриматися від поїздок до країн, уражених коронавірусом.

Вночі до України повернулися двоє з 49 українців з круїзного лайнера Grand Princess, який стоїть на рейді біля узбережжя Каліфорнії і у пасажирів якого був коронавірус.

"Я хочу наголосити, що громадяни, які повернулися, декілька разів пройшли контроль стану здоров'я. У них не виявлено ознак захворювання коронавірусом, але, як додатковий захід безпеки, вони були поміщені до відповідного медичного закладу для продовження обсервації", - сказав пан Кулеба.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, коли є загроза життю, МЗС рекомендує українцям звертатися до найближчої дипломатичної установи України (довідкова інформація - на сайті МЗС України) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як захиститися від коронавірусу?

Вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і спеціального противірусного лікування, вчені над цим лише працюють.

Але більшість пацієнтів одужують у лікарнях. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця. Також утримуватися від поїздок у регіони, де є вірус, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

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