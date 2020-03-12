Як захистити психіку від коронавірусу? Огляд ЗМІ

У четвер, 12 березня, іноземна преса пише про таке:

Як паніка навколо хвороби впливає на людей з психічними розладами

Чому Трампа критикують за заборону на поїздки з Європи

Як до епідемії коронавірусу готуються найбагатші люди світу

Якими продуктами запасатися та як уникати самотності в самоізоляції

Як захистити психіку від коронавірусу

Копирайт изображения Unsplash

Коронавірус може завдати значної шкоди не тільки фізичному, а й психологічному здоров'ю - особливо в тих людей, які вже страждають на тривожні розлади, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) або обсесивно-компульсивний розлад, попереджає американська Washington Post.

Газета посилається на дані опитування, яке показало, що понад двох третин американців частково або дуже стурбовані через розповсюдження хвороби.

Але у людей з емоційними проблемами ця стурбованість може дуже швидко перейти в неконтрольовану паніку, кажуть автори статті.

"Стрес від хвилювання за нову хворобу може посилити симптомі ПТСР або спричинити частіші панічні атаки в людей, які до них схильні. Особливо важко може бути приблизно 5% дорослих, які мають тривожний розлад щодо хвороб, який раніше називали іпохондрією", - зазначає видання.

Хороші новини, за словами газети, полягають в тому, що є досить прості заходи, які можуть допомогти від хвилювання через коронавірус.

Зокрема, лікарі радять займатися звичними справами, уникати скупчень людей (але не ізолюватися від спілкування), добре спати, їсти здорову їжу, обмежити вживання алкоголю та кави, а також робити фізичні вправи - вони не тільки знімають стрес, а й покращують імунну систему.

Якщо ж це не допомагає, фахівці радять звертатися до психотерапевта або психіатра, додає Washington Post.

Заборона Трампа зробить тільки гірше?

Копирайт изображения Getty Images

Financial Times критично оцінює звернення Дональда Трампа з приводу коронавірусу, в якому він оголосив заборону на в'їзд в країну з Європи на наступний місяць. Як пише видання, американський президент не лише не зміг заспокоїти населення та ринки, але й тільки посилив хвилювання.

Як зазначає газета, ця заборона суперечить рекомендаціям ВООЗ, яка вважає, що такі заходи заважають транспортуванню ліків та інших засобів допомоги. Не додає довіри й той факт, що ще кілька тижнів тому Трамп взагалі відкидав небезпеку коронавірусу.

Така непередбачувана зміна поведінки має негативний вплив на економіку, адже ринки не знають, чого чекати, наголошує видання.

Особливу стурбованість у Financial Times викликає те, чого Трамп не сказав.

В його промові не було ані слова про плани забезпечити можливість робити більше тестів на коронавірус. За даними видання, саме тестування допомагає ефективно контролювати поширення захворювання без "драконівських" методів, до яких вдалися в Китаї.

Як зазначає газета, в США - країні з населенням 327 мільйонів - протестували лише шість тисяч людей. Для порівняння, в Нідерландах, де живе лише 17 мільйонів, тестують стільки ж пацієнтів щодня, а у Південній Кореї цей показник сягає десяти тисяч на день.

"Пан Трамп ще не стикався з кризою таких масштабів - і вона тільки починається. Засоби захисту, які він запропонував, викликають глибоку занепокоєність. Кого він звинувачуватиме, коли вони не спрацюють?", - запитує Financial Times.

Бункери, особисті лікарі та приватні літаки

Копирайт изображения Getty Images

Як готуються до епідемії багатії? За даними британської Guardian, вони облаштовують "бункери" від коронавірусу, наймають особистих лікарів та тримають напоготові приватні літаки, щоб евакуюватися до безпечних країн.

"Багато хто бере в поїздки особистих лікарів і медсестер на випадок інфікування. Багатії також беруть в облогу лікарів на лондонській Гарлі Стріт та в інших місцях і вимагають зробити приватний тест на коронавірус", - пояснює газета.

Але з тестуванням за гроші навіть у заможних людей виникають проблеми.

Річ у тому, що британська Національна служба охорони здоров'я (NHS) перевіряє тільки тих пацієнтів, хто нещодавно повернувся з охоплених епідемією країн або контактував з тими, у кого підтвердили захворювання. Тому лікарям доводиться відправляти зразки за кордон, пише видання.

Також фахівці розповідають газеті, що деякі клієнти вмовляють лікарів зробити їм щеплення від коронавірусу, хоча його ще немає, а розробка триватиме не менше року. Натомість клініки пропонують стурбованим пацієнтам крапельниці з вітамінами та мінералами, які начебто можуть покращити імунітет.

Підвищився також попит на підземні укриття, які зазвичай будують для захисту від природних катастроф. Наприклад, каліфорнійська компанія Vivos, яка займається таким будівництвом, вже перетворила бункер часів Холодної війни в штаті Індіана на приміщення для 80 людей.

Також фірма пропонує клієнтам місця в 575 бетонних бункерах у сховищі боєприпасів часів Другої світової війни в штаті Південна Дакота, додає Guardian.

Поради з Вануату щодо скуповування продуктів

Копирайт изображения Getty Images

Як правильно запасатися продуктами та як на практиці виглядає самоізоляція? Британська Guardian звернулася за порадами до журналіста з Вануату - острівної країни, яка регулярно стикається з дефіцитом товарів через часті циклони.

За словами Дена МакГеррі, мешканці острова з подивом спостерігають за тим, як в західних країнах зметають з полиць консерви та б'ються за останній набір туалетного паперу.

"Повірте людині, яка вже переживала дефіцит. Перед вами два виклики: нестача продуктів, що, скоріше за все, не так страшно; і ізоляція, яка може бути страшною", - пише журналіст.

МакГеррі каже, що не треба змітати купу продуктів з супермаркетів - достатньо запастися їжею на два тижні. Не варто забувати про соуси та спеції, щоб уникнути ситуації, коли вам два тижні доведеться їсти сухий рис, каже автор.

"Купуйте тільки ті продукти, які вмієте готувати, і нічого більше. Це не час для експериментів. Всі куплені смаколики зникнуть за дві доби. Хоча я рекомендую облаштувати схованку з шоколадом", - пише МакГеррі.

На його думку, більшою проблемою, ніж продукти, є відчуття ізольованості від інших людей.

"Більшість з нас опиняться на самоті вперше в житті. Турбота про інших буде важливішою, ніж будь-коли", - резюмує журналіст з Вануату.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!