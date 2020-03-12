Копирайт изображения Getty Images Image caption Вірус охопив всю планету

Пік коронавірусу і спричиненої ним хвороби Covid-19 у Китаї минув, заявив у четвер агентству Сіньхуа офіційний представник Держкомітету з гігієни та охорони здоров'я КНР Мі Фен.

У четвер зафіксували 19 нових випадків зараження, у середу - 15, з них вісім у провінції Хубей і ще шість привезли з-за кордону, повідомляє Reuters з посиланням на китайське відомство.

Станом на четвер загальна кількість хворих у Китаї, де в кінці минулого року почався спалах вірусу, становить 80 778 людей. Все ще хворіє 14 831, видужали 62 793 людини, або 77,7% хворих, померли - 3 169. Середня смертність по країні склала 3,9%.

За межами Хубею в Китаї від коронавірусу померли 113 людей, смертність склала 0,86% від кількості захворілих, тоді як в Хубеї - 4,5%, в місті Ухань - 4,86%.

Всесвітня організація охорони здоров'я та численні експерти і журналісти хвалять китайський досвід боротьби з епідемією, зокрема жорсткі карантинні заходи.

Китай допоможе Європі

Копирайт изображения Getty Images Image caption На два місяці Ухань спорожнів, наразі епідемія нарешті пішла на спад

"Епідеміологічна ситуація у нас в країні зараз вкрай важка. Зокрема, не вистачає медичних товарів. Сподіваємося, що Пекін допоможе вирішити це гостре питання", - заявив очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо на зустрічі з китайським колегою Ван І.

Той обіцяв доправити до Риму групу фахівців і надати Італії гуманітарну допомогу медичними масками і обладнанням.

"Ми обов'язково здобудемо перемогу над епідемією разом", - заявив Ван І.

Італія вийшла на друге місце у світі після Китаю за кількістю інфікованих Covid-19 і померлих від нього: 12,4 тис. і 827 відповідно.

Зараз хвороба в країні стрімко набирає обертів: у середу зафіксували 2 313 нових випадків і 196 смертей.

Італія також є країною з найбільшою у світі кількістю випадків захворювання на мільйон населення - 206,1.

Система охорони здоров'я країни працює на межі можливого.

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