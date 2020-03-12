Гравців "Реалу" відправили на карантин, чемпіонат Іспанії призупинили

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Іспанську футбольну першість вирішили призупинити щонайменше на два тури. Все через карантин, на який довелося відправити гравців "Реалу".

Футболістів мадридської команди відправили на карантин, оскільки у гравця баскетбольної команди "Реалу" виявили коронавірус.

І баскетбольна, і футбольна команди входять до однієї клубної структури, і їхні гравці могли перетинатися на території спільного тренувального комплексу.

У керівництві іспанської ліги побоюються, що коронавірус може поширитись на інші команди.

Водночас на найближчий вівторок запланований матч Ліги Чемпіонів між "Реалом" і "Манчестер Сіті".

Матчі "Ліги чемпіонів" через коронавірус поки що не скасовували, проте, за повідомленнями, УЄФА розглядає таку можливість.

Окрім того, очікується, що так само може бути схвалене рішення про перенесення матчів Ліги Європи.

Не тільки Іспанія, не лише футбол

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше коронавірус виявили у захисника "Ювентуса" Даніеле Ругані

Коронавірус вже серйозно вдарив по спортивних змаганнях в різних країнах. Подекуди, зокрема в Україні, матчі футбольної прем'єр-ліги проводитимуть без глядачів, а в Італії вирішили повністю призупинити чемпіонат щонайменше до 3 квітня.

Напередодні стало відомо, що коронавірус виявили у захисника "Ювентуса" Даніеле Ругані, всю команду, за деякими повідомленнями, відправили на двотижневий карантин.

УЄФА також вирішила перенести два поєдинки ⅛ фіналу Ліги Європи за участю італійських команд, які мали відбутися 12 березня. Ще кілька матчів, зокрема гра між донецьким "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом", пройдуть без глядачів.

Спалах коронавірусу у світі позначився й на інших видах спорту.

Так, у США призупинили проведення баскетбольної першості - коронавірус виявили в гравця "Юта Джаз" Руді Гобера.

У Норвегії також скасували заключний етап Кубка світу з біатлону, який мав проходити наприкінці березня.

Влада Австралії розглядає можливість скасувати Гран-прі "Формули-1", запланованого на 15 березня.

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