Коронавірус: прем’єр Канади Джастін Трюдо самоізолювався

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив самоізолюватися через побоювання щодо коронавірусу, йдеться в офіційному пресрелізі.

У його дружини, Софі Грегуар-Трюдо, ввечері у середу з'явилися легкі симптоми хвороби. Перед цим вона повернулася з поїздки до Лондона.

Наразі її перевіряють лікарі й до появи результатів тестів на коронавірус вона разом із чоловіком залишатиметься вдома.

У самого Джастіна Трюдо жодних симптомів хвороби немає, проти його найближчі зустрічі, заплановані раніше, відклали на невизначений термін.

Фактично пан Трюдо виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра з дому.

Станом на 12 березня в Канаді зафіксовано 130 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, один з яких - смертельний.

У середу країна виділила 1 мільярд доларів на боротьбу з поширенням захворювання.

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