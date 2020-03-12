"Чорний четвер": фондові ринки падають через пандемію коронавірусу

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Провідні фондові ринки у четвер зазнали значного падіння на тлі поширення пандемії коронавірусу.

Акції в усьому світі перебувають у вільному падінні. Коронавірус заважає функціонуванню світової економіки.

На результати торгів вплинуло і запроваджене адміністрацією Дональда Трампа обмеження поїздок з Європи до США.

На початку торгів у Нью-Йорку акції впали, відбулася автоматична тимчасова зупинка торгів, спрямована на стримування панічних продажів.

Коли торгівля відновилася, акції продовжили падати.

Падіння сталося на провідних фондових ринках США, Європи та Азії.

У США індекс Dow Jones впав на понад 8%.

Британський індекс FTSE 100 впав на понад 11% - це найгірше падіння з 1987 року.

Індекси в Парижі та Франкфурті ще більше знизилися після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) не зменшив процентні ставки, хоча й пообіцяв нові стимулюючі заходи для економіки.

Індекс провідних німецьких компаній DAX впав на понад 11%.

Тим часом, зниження ставок центробанком США минулого тижня та Банком Англії у середу, ймовірно, мало невеликий ефект.

Раніше акції в Азії також зазнали значних падінь, японський індекс Nikkei 225 закрився з падінням на 4,4%.

"Ми можемо назвати це крахом на ринку - особливо, враховуючи швидкість і різкість, а також зменшення розмірів, - сказала Супрія Менон, старший стратег із багатовидових активів у Pictet Asset Management. - Питання в тому, чи це спричинить рецесію".

Копирайт изображения AFP Image caption Поганий день на Токійській фондовій біржі

У Британії акції кожної компанії в індексі FTSE 100 втратили у ціні. У черговий раз найбільше постраждали компанії з індустрії туризму: акції британсько-іспанський авіахолдинг IAG знизилися на понад 10%, а британсько-німецької туристичної компанії Tui - на понад 15%.

У США найбільше постраждали круїзні компанії.

Акції Norwegian Cruise Line Holdings втрачають станом на 19:00 за київським часом понад 20% у ціні, а Royal Caribbean Cruises - понад 19%, а 18 круїзних суден Princess Cruises, які належить компанії Carnival, припинять роботу на 60 днів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 18 круїзних суден Princess Cruises тимчасово зупиняють роботу на 60 днів

Ціни на нафту також впали. Нафта марки Brent станом на 19:00 за київським часом коштувала 33 долари за барель (падіння на понад 7% з початку торгів), а нафта марки WTI - майже 31 долар за баррель.

На Нью-Йоркській фондовій біржі сьогодні була напружена атмосфера. Деякі трейдери міркували, що падіння може спричинити повторну зупинку торгівлі - цього ніколи не відбулося, навіть під час фінансової кризи.

Інвестори зараз чекають, до яких заходів вдаватимуться США.

У своєму президентському зверненні в середу президент США Дональд Трамп оголосив про 30-денну заборону на подорожі з 26 країн Європи.

Він також заявив, що уряд продовжить терміни сплати податків для постраждалих, збільшить кредити для малого бізнесу та надасть фінансову допомогу працівникам, які хворіють, перебувають у карантині або доглядають за тими, хто захворів.

Копирайт изображения AFP VIA GETTY IMAGES Image caption Президент Дональд Трамп оголосив 30-денну заборону на подорожі з Європи. Фондові ринки відреагували падінням

Однак Майкл Гьюсон, головний аналітик CMC Market, заявив, що фінансові ринки погано відреагували на звернення президента США, оскільки нові заходи не "здаються надто далекосяжними".

Водночас Європейський центробанк оголосив, що запустить нову програму дешевих кредитів для банків, спрямовану на заохочення їх кредитувати малий бізнес.

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