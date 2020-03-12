Евро-2020: УЄФА розгляне перенесення турніру через коронавірус

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УЄФА призначила на вівторок, 17 березня, позачергове засідання, на якому буде прийматися рішення про те, чи варто переносити Чемпіонат Європи з футболу. Євро-2020, за планами, має пройти влітку, з 12 червня по 12 липня.

Водночас із цим в Європейській футбольній асоціації також обговорюватимуть шляхи подальшого реагування на розповсюдження коронавірусу.

До обговорення вже запросили представників 55 футбольних асоціацій і керівництво європейських футбольних ліг.

Чому готується рішення

Коронавірус сильно вдарив по спортивній індустрії, зокрема футбольним змаганням.

Іспанську футбольну першість вирішили призупинити щонайменше на два тури, а гравців мадридського "Реалу" відправили на карантин.

Також відкладений поєдинок Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Манчестер Сіті", який мав відбутися найближчого вівторка.

В Італії ігри Серії А відкладені до 3 квітня. У двох гравців італійських клубів - Даніеле Ругані з "Ювентуса" і Маноло Габбіадіні з "Сампдорії" - виявили коронавірус.

УЄФА також перенесла два поєдинки ⅛ фіналу Ліги Європи за участю італійських команд, які мали відбутися 12 березня.

Ще кілька матчів, зокрема гра між донецьким "Шахтарем" та німецьким "Вольфсбургом", пройдуть без глядачів.

У деяких країнах - зокрема у Франції та Україні - матчі футбольних чемпіонатів так само проводитимуться за зачиненими дверима.

Не виключено, що найближчим часом УЄФА також відкладе поєдинки Ліги Чемпіонів та Ліги Європи.

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