Чи врятує карантин від коронавірусу? Випуск новин 12.03.2020

У випуску 12 березня:

Наскільки ефективні запроваджені в Україні карантинні заходи і яка справжня кількість інфікованих коронавірусом: шукаємо відповідей з експертом-епідеміологом;

Ексклюзивне інтерв'ю мера Києва Віталія Кличка: чи пив він шампанське після відставки Богдана і чому співчуває Зеленському;

Вайнштейн проведе за ґратами 23 роки - актриси святкують перемогу в суді;

Чому тепла зима - погано для фінських тюленів.

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