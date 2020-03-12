Чи врятує карантин від коронавірусу? Випуск новин 12.03.2020
У випуску 12 березня:
- Наскільки ефективні запроваджені в Україні карантинні заходи і яка справжня кількість інфікованих коронавірусом: шукаємо відповідей з експертом-епідеміологом;
- Ексклюзивне інтерв'ю мера Києва Віталія Кличка: чи пив він шампанське після відставки Богдана і чому співчуває Зеленському;
- Вайнштейн проведе за ґратами 23 роки - актриси святкують перемогу в суді;
- Чому тепла зима - погано для фінських тюленів.
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