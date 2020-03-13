У дружини Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

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Тест на коронавірус, який пройшла дружина прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо, виявився позитивним.

У середу ввечері Софі Грегуар-Трюдо повернулася з Лондона, і у неї з'явилися симптоми застуди, зокрема підвищена температура.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо раніше самоізолювався в очікуванні результатів тесту дружини на коронавірус, і тепер продовжить двотижневий карантин.

Софі Грегуар-Трюдо "почувається добре", її симптоми не погіршуються, йдеться в заяві директора з комунікацій прем'єр-міністра.

У самого Трюдо немає симптомів зараження, тому він не буде проходити тест на коронавірус.

Як повідомляється в офіційному прес-релізі, попри двотижневу самоізоляцію, прем'єр продовжить працювати. У п'ятницю він виступить зі зверненням до нації.

Зустрічі Трюдо з прем'єрами канадських провінцій і лідерами Перших націй (аборигенне населення країни) скасовані, з прем'єрами провінцій він проведе телефонну розмову. Темою розмови стане боротьба з поширенням Covid-19.

"Прем'єр-міністр проведе брифінги, телефонні розмови й віртуальні зустрічі з дому, — йдеться в заяві. - У тому числі він поговорить з іншими світовими лідерами й приєднається до спеціальної наради кабінету щодо Covid-19".

Станом на 12 березня в Канаді зафіксовано 130 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, один з яких — смертельний.

У середу країна виділила 1 мільярд доларів на боротьбу з поширенням захворювання.

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