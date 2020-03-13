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Еверест закрили

Гору Еверест закрили до кінця сезону експедицій через спалах коронавірусу.

Уряд Непалу оголосив, що скасує всі дозволи альпіністам з 14 березня до 30 квітня.

Китай вже зупинив експедиції з північної, контрольованої цією державою, сторони гори.

За інформацією Kathmandu Post, Непал заробляє 4 млн доларів на дозволах на альпінізм на гору Еверест.

Влада порадила іноземцям, які приїдуть в країну після 14 березня, залишатися на карантині протягом 14 днів.

Коронавірус у тренера "Арсеналу"

У головного тренера лондонського футбольного клубу "Арсенал" Мікеля Артети діагностований коронавірус.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мікель Артета дуже розчарований коронавірусом у себе

Весь основний склад команди і персонал клубу, що мали контакти з Артетою, перебувають на двотижневій самоізоляції.

Найближчі матчі "Арсеналу" в чемпіонаті Англії скасували.

"Я дуже розчарований, - сказав 37-річний іспанець Артета. - Я здав тест, коли відчув себе погано. Повернуся до роботи, як тільки мені дозволять".

На карантин також відправили гравців мадридського "Реалу".

На вівторок, 17 березня, УЄФА призначила позачергове засідання, на якому розгляне рішення про те, чи варто переносити Чемпіонат Європи з футболу.

Біржі падають

Фондові ринки Британії та США на тлі пандемії коронавірусу впали до найгірших показників з 1987 року.

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Індекс Dow Jones на закритті торгів у США 12 березня впав на 9,99%. У "чорний понеділок" 19 жовтня 1987 року Dow Jones показав - 22,6% - це найбільше падіння в його історії.

Після відкриття Нью-Йоркської фондової біржі у четвер торги тимчасово призупинили — вже вдруге за тиждень.

Ринки акцій в Азійсько-тихоокеанський регіоні, зокрема Японії, Австралії та Індії зазнали значних змін.

За останні тижні світові ринки втратили понад 20% у порівнянні з кращими зі своїх нещодавніх показників, що вказує на можливу рецесію.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 10% на ранкових торгах.

В Австралії національний індекс ASX 200 показав рекордне падіння у 8,1%.

Торги на індійському фондовому ринку Nifty 50 у п'ятницю вранці зупинили на 45 хвилин після того, як він впав на 10%.

"Є відчуття страху і паніки, - сказав Джеймс Тао, аналітик біржового брокера Commsec в Сіднеї. - Це одна з тих ситуацій, коли існує стільки невизначеності, що ніхто не знає, як реагувати", - додав він.

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