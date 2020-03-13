Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо коронавірусу

Рада національної безпеки на екстреному засіданні ухвалила план заходів для протидії коронавірусу. Перший з них - закрити кордон на в'їзд для іноземців. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час перерви у засіданні ради, яке ще продовжиться.

"Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян. На два тижні кордон буде закритий. У залежності від розвитку, будемо ухвалювати наступне рішення", - повідомив він.

Дозвіл не буде поширюватися на працівників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

"Всі решта мають спілкуватись з нашим МЗС", - додав Данілов.

Що стосується громадян України, то РНБО рекомендує обмежити закордонні поїздки.

"Всі громадяни України будуть мати змогу повернутись. Українці з тих країн, в яких вирує коронавірус, проходитимуть процедуру обсервації", - додав Данілов.

Раніше президент Зеленський анонсував, що головними темами засідання РНБО будуть питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн.

Також мова йде про забезпечення лікарськими засобам, масками і експрестестами.

"Буде окрема розмова з виробниками та постачальниками щодо спекуляцій та цін", - сказав президент.

12 березня в Україні підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус, так загальна чисельність хворих сягла трьох.

Країна на карантині

В середу Кабмін оголосив про режим карантину в Україні на три тижні - до 3 квітня. Він передбачає обмеження на роботу навчально-освітніх закладів, проведення масових заходів.

Уряд також оголосив про намір закрити більшість пунктів пропуску через кордон. Із 219 пунктів пропуску працювати і надалі мали всього 49.

Обмеження на кордонах мало б запрацювати ще 12 березня, проте цього не сталось, й уряд з прикордонною службою протягом 12 та 13 березня узгоджували, які саме пункти закривати.

Копирайт изображения УНІАН

12 березня спікер парламенту Дмитро Разумков видав розпорядження, яким обмежив доступ акредитованих журналістів до приміщень Верховної Ради.

За спеціальним дозволом і окремою акредитацією журналістів допускатимуть тільки в пресцентр парламенту.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець анонсував, що може відбутись позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають серед іншого ухвалити закон щодо посилення боротьби з коронавірусом.

"Я ініціюю, щоб Верховна Рада ухвалила закон, так само, як в Сінгапурі, в Польщі та інших країнах, як ефективно не розповсюдити хворобу", - заявив пан Ємець.

Спікер парламенту Дмитро Разумков уточнив, що позачергове засідання може відбутись наступного тижня.

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