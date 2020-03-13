В Україні - перша смерть від коронавірусу

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У Радомишлі померла 71-річна жінка, у якої напередодні підтвердили коронавірус. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Уранці 13 березня стан хворої погіршився і став важким. Її перевели на штучну вентиляцію легенів, через кілька годин жінка померла.

За інформацією, близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала, знаходяться під наглядом лікарів.

Ще два підтверджені випадки коронавірусу в Україні підтверджені у чоловіків старшого віку в Чернівцях.

МОЗ України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику - старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

1 березня жінка повернулася з Польщі.

Симптоми хвороби вона відчула ще 3 березня, а 8 березня відвідала церкву.

Наразі місцева влада встановила 26 людей, які з нею контактували. Всіх їх закликали залишатися в ізоляції вдома.

Ввечері 12 березня місцева влада оголосила про введення надзвичайного стану в Радомишлі.

У помешканні хворої жінки провели первинну дезобробку житла, санітарного транспорту, яким її довозили до лікувального закладу.

Лікарі забезпечені індивідуальними засобами захисту, лікарня забезпечена необхідними медичними препаратами. В області є тест-системи для виявлення COVID-19.

Всеукраїнський карантин

У середу Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території України на три тижні - до 3 квітня.

З-поміж іншого уряд запропонував обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.

У Міносвіти вже пояснили, що до 3 квітня навчальні заклади - від дошкільних до вищих - не працюватимуть.

Крім того, в країні перенесуть пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Його проведуть вже після карантину.

Також українська влада закриє більшість пунктів пропуску на кордоні і скасує авіарейси з Італії.

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