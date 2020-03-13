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У п'ятницю, 13 березня, західна преса пише про таке:‎

‎‎Як порно допомагає боротися з коронавірусом

Чи приховує Іран справжні масштаби епідемії

‎Яким чином Тайваню вдалося стримати вірус

‎Чому Covid-19 загрожує економіці

Порно в карантині

Популярний порносайт Pornhub запропонував безкоштовний доступ до своєї преміум-‎підписки для жителів Італії до 3 квітня, пише Daily Mail, аби допомогти тим, хто вимушений ‎сидіти вдома.

Компанія оголосила про таке рішення після того, як країна запровадила ‎загальний карантин через спалах коронавірусу. ‎

Сайт також повідомив, що спрямує частину прибутку своєї платформи ModelHub на допомогу ‎Італії. ‎

Раніше повідомлялося, що порносайти користуються спалахом коронавірусу. Новим трендом ‎стали відео людей, які займаються сексом у захисних костюмах та масках, повідомляє ‎видання.‎

Один з порноакторів розповів Vice, що деякі відео він з партнеркою зняли "з освітньою ‎метою". У роликах вони наводять інформацію про те, як запобігти поширенню захворювання, ‎таким чином використовуючи порно як спосіб оприлюднення корисних відомостей.

‎"Масові поховання" в Ірані‎

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Нові супутникові знімки з Ірану, на яких видно спорудження масових поховань, ‎підсилили побоювання, що влада приховує справжній масштаб епідемії в країні, пише ‎Washington Post. ‎

Викопувати нові могили на цвинтарі в місті Кум, де стався спалах захворювання, почали ще 21 ‎лютого, але вони значно розрослися з поширенням вірусу. До кінця місяця дві траншеї, ‎завдовжки загалом близько 90 метрів, було видно з космосу.

Аналіз фахівців, відеодокази та офіційні заяви свідчать про те, що могили викопали через ‎зростання жертв вірусу в Кумі, пише газета.

У місті, що є духовним центром шиїтів, за ‎офіційною інформацією, вірус підхопило вже понад 846 людей. Статистики щодо померлих у ‎Кумі не оголошують.

Однак відео, супутникові знімки та дані з відкритих джерел свідчать, що ‎кількість жертв вірусу значно вища за офіційні дані. ‎

Аналітик зображень з американської компанії Maxar Techologies помітив, що нові траншеї та ‎швидкість їхньої появи значно відрізняються від звичних місцевих практик поховання.

Інший ‎експерт, який побажав лишитися анонімним, розгледів на знімку велику купу вапняку. Саме ‎його використовують під час поховання жертв коронавірусу, як раніше розповідали іранські ‎посадовці, пише газета. ‎

На відео з цвинтаря, поширеному Перською службою BBC 3 березня, голос за кадром ‎говорить про те, що ця ділянка призначена для жертв коронавірусу. На той час кількість ‎померлих від коронавірусу становила 77 людей, але інформація з тегеранських лікарень, яку ‎переглянула Washington Post свідчить про те, що епідемія набагато масштабніша. ‎

‎"Місцевий робітник розповів мені, що вони поховали тут вже понад 250 жертв коронавірусу", ‎‎- каже голос за кадром на відео, вказуючи на довгий ряд свіжих могил.

Тайвань і карантин

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Тайваню, розташованому лише за 130 км від китайського узбережжя, вдалося стримати ‎інфекцію. На острові з населенням у майже 24 мільйони людей зафіксовано лише 48 ‎підтверджених випадків коронавірусу, серед яких одна смерть.

Чимало країн намагаються ‎брати приклад з тайванського успіху, пише Guardian.‎

І це попри те, що Тайвань не є членом ВООЗ через протест Китаю. Пекін вважає Тайвань ‎частиною своєї території, попри те, що Тайвань функціонує як суверенна країна з незалежним ‎демократичним урядом, і блокує його участь у міжнародних організаціях.‎

Фахівці та посадовці кажуть, що Тайваню вдалося ефективно контролювати поширення вірусу ‎завдяки використанню технологій, централізованому центру управління, системі єдиного ‎платника у галузі охорони здоров'я та швидкому ухваленню рішень. ‎

Уряд Тайваню швидко запровадив контроль на кордоні й став одним з перших, хто заборонив ‎експорт хірургічних масок. Влада скуповує всі вироблені в країні маски і обмежує купівлю ‎лише трьома масками на одну людину на тиждень, пише газета.

Більшість жителів Тайваню ведуть звичний спосіб життя, офіси та школи відкриті. Багато ‎ресторанів, спортзалів та кафе у столиці Тайбеї продовжують працювати, хоча на вході ‎більшість із них вимірюють температуру і бризкають руки відвідувачів дезінфікуючими ‎засобами.‎

Один з мандрівників, який прибув на Тайвань з материкового Китаю, розповів виданню, що ‎був зобов'язаний дотримуватися карантину впродовж 14 днів, а щойно віддалився від свого ‎першого помешкання, отримав СМС з попередженням.

"Це просто трекінг на основі сім-‎карток людей та базових станцій поблизу, - пояснила виданню речниця уряду. - Ми змушені ‎вдаватися до таких заходів, аби запобігти більшій кількості інфекцій та фатальних випадків".

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Економіка та вірус

Економічна небезпека від коронавірусу значно більша ніж його загроза для громадського ‎здоров'я, пише економіст Омар Гассан в Independent.

Епідемія спричинила "ідеальний ‎шторм", з обвалом фінансових ринків, нафтовою війною між Росією та Саудівською Аравією та ‎черговою потенційною мігрантською кризою через війну в Сирії.‎

Порятунок економіки від "пандемії паніки" є так само важливим, якщо не більше, ніж ‎боротьба з вірусом, пише економіст. "Людські страждання можуть бути у формі хвороби або ‎смерті. Але також якщо у вас немає чим оплачувати рахунки або ви втратили свій дім", - ‎застерігає економіст.

Особливо сильно може постраждати малий бізнес, оскільки через порушення ланцюгів ‎постачання він може залишитися без продукції або необхідних матеріалів. "Проблема Китаю ‎‎- це проблема кожного", - пише економіст, зважаючи на спад у виробництві найбільшого ‎експортера світу. ‎

Країнам треба захистити майбутнє свого великого та малого бізнесу і шукати можливості в ‎новому економічному світовому порядку.

"Ігнорування таких змін може бути більш ‎руйнівним, ніж будь-яка пандемія грипу", - зазначає Гассан.

Огляд преси підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу.

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