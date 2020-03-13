Як Pornhub хоче підтримати італійців під час карантину - ЗМІ
У п'ятницю, 13 березня, західна преса пише про таке:
- Як порно допомагає боротися з коронавірусом
- Чи приховує Іран справжні масштаби епідемії
- Яким чином Тайваню вдалося стримати вірус
- Чому Covid-19 загрожує економіці
Порно в карантині
Популярний порносайт Pornhub запропонував безкоштовний доступ до своєї преміум-підписки для жителів Італії до 3 квітня, пише Daily Mail, аби допомогти тим, хто вимушений сидіти вдома.
Компанія оголосила про таке рішення після того, як країна запровадила загальний карантин через спалах коронавірусу.
Сайт також повідомив, що спрямує частину прибутку своєї платформи ModelHub на допомогу Італії.
Раніше повідомлялося, що порносайти користуються спалахом коронавірусу. Новим трендом стали відео людей, які займаються сексом у захисних костюмах та масках, повідомляє видання.
Один з порноакторів розповів Vice, що деякі відео він з партнеркою зняли "з освітньою метою". У роликах вони наводять інформацію про те, як запобігти поширенню захворювання, таким чином використовуючи порно як спосіб оприлюднення корисних відомостей.
"Масові поховання" в Ірані
Нові супутникові знімки з Ірану, на яких видно спорудження масових поховань, підсилили побоювання, що влада приховує справжній масштаб епідемії в країні, пише Washington Post.
Викопувати нові могили на цвинтарі в місті Кум, де стався спалах захворювання, почали ще 21 лютого, але вони значно розрослися з поширенням вірусу. До кінця місяця дві траншеї, завдовжки загалом близько 90 метрів, було видно з космосу.
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Аналіз фахівців, відеодокази та офіційні заяви свідчать про те, що могили викопали через зростання жертв вірусу в Кумі, пише газета.
У місті, що є духовним центром шиїтів, за офіційною інформацією, вірус підхопило вже понад 846 людей. Статистики щодо померлих у Кумі не оголошують.
Однак відео, супутникові знімки та дані з відкритих джерел свідчать, що кількість жертв вірусу значно вища за офіційні дані.
Аналітик зображень з американської компанії Maxar Techologies помітив, що нові траншеї та швидкість їхньої появи значно відрізняються від звичних місцевих практик поховання.
Інший експерт, який побажав лишитися анонімним, розгледів на знімку велику купу вапняку. Саме його використовують під час поховання жертв коронавірусу, як раніше розповідали іранські посадовці, пише газета.
На відео з цвинтаря, поширеному Перською службою BBC 3 березня, голос за кадром говорить про те, що ця ділянка призначена для жертв коронавірусу. На той час кількість померлих від коронавірусу становила 77 людей, але інформація з тегеранських лікарень, яку переглянула Washington Post свідчить про те, що епідемія набагато масштабніша.
"Місцевий робітник розповів мені, що вони поховали тут вже понад 250 жертв коронавірусу", - каже голос за кадром на відео, вказуючи на довгий ряд свіжих могил.
Тайвань і карантин
Тайваню, розташованому лише за 130 км від китайського узбережжя, вдалося стримати інфекцію. На острові з населенням у майже 24 мільйони людей зафіксовано лише 48 підтверджених випадків коронавірусу, серед яких одна смерть.
Чимало країн намагаються брати приклад з тайванського успіху, пише Guardian.
І це попри те, що Тайвань не є членом ВООЗ через протест Китаю. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, попри те, що Тайвань функціонує як суверенна країна з незалежним демократичним урядом, і блокує його участь у міжнародних організаціях.
Фахівці та посадовці кажуть, що Тайваню вдалося ефективно контролювати поширення вірусу завдяки використанню технологій, централізованому центру управління, системі єдиного платника у галузі охорони здоров'я та швидкому ухваленню рішень.
Уряд Тайваню швидко запровадив контроль на кордоні й став одним з перших, хто заборонив експорт хірургічних масок. Влада скуповує всі вироблені в країні маски і обмежує купівлю лише трьома масками на одну людину на тиждень, пише газета.
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Більшість жителів Тайваню ведуть звичний спосіб життя, офіси та школи відкриті. Багато ресторанів, спортзалів та кафе у столиці Тайбеї продовжують працювати, хоча на вході більшість із них вимірюють температуру і бризкають руки відвідувачів дезінфікуючими засобами.
Один з мандрівників, який прибув на Тайвань з материкового Китаю, розповів виданню, що був зобов'язаний дотримуватися карантину впродовж 14 днів, а щойно віддалився від свого першого помешкання, отримав СМС з попередженням.
"Це просто трекінг на основі сім-карток людей та базових станцій поблизу, - пояснила виданню речниця уряду. - Ми змушені вдаватися до таких заходів, аби запобігти більшій кількості інфекцій та фатальних випадків".
Економіка та вірус
Економічна небезпека від коронавірусу значно більша ніж його загроза для громадського здоров'я, пише економіст Омар Гассан в Independent.
Епідемія спричинила "ідеальний шторм", з обвалом фінансових ринків, нафтовою війною між Росією та Саудівською Аравією та черговою потенційною мігрантською кризою через війну в Сирії.
Порятунок економіки від "пандемії паніки" є так само важливим, якщо не більше, ніж боротьба з вірусом, пише економіст. "Людські страждання можуть бути у формі хвороби або смерті. Але також якщо у вас немає чим оплачувати рахунки або ви втратили свій дім", - застерігає економіст.
Особливо сильно може постраждати малий бізнес, оскільки через порушення ланцюгів постачання він може залишитися без продукції або необхідних матеріалів. "Проблема Китаю - це проблема кожного", - пише економіст, зважаючи на спад у виробництві найбільшого експортера світу.
Країнам треба захистити майбутнє свого великого та малого бізнесу і шукати можливості в новому економічному світовому порядку.
"Ігнорування таких змін може бути більш руйнівним, ніж будь-яка пандемія грипу", - зазначає Гассан.
Огляд преси підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу.
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