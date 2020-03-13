Копирайт изображения Getty Images Image caption У воді побільшало залишків чотирьох нелегальних препаратів, виявили дослідники

Дослідження стічних вод, що дозволило охопити дані щодо 50 млн людей в Європі, виявило, що зросло споживання нелегальних наркотиків.

Європейський центр моніторингу наркотиків та наркоманії проаналізував воду в 68 містах 23 країн Європи у березні 2019 року.

Стічні води перевіряли на сліди чотирьох незаконних наркотиків: амфетаміну, кокаїну, MDMA (також відомого як екстазі) та метамфетаміну.

Тести показали загальне зростання вмісту цих препаратів порівняно з попередніми роками.

Збільшення залишків екстазі виявили у більшості міст порівняно з 2018 роком.

З даними центру, такі результати говорять про те, що екстазі більше не "нішевий чи субкультурний наркотик, який вживають здебільшого в танцювальних клубах та на вечірках".

Тепер його вживає "широке коло молоді, що веде активне нічне життя".

Найбільше залишків екстазі виявили у містах Бельгії, Німеччини та Нідерландів.

Кокаїн найбільше вживають у Нідерландах, Бельгії, Іспанії та Британії.

Особливо високий вміст наркотиків вчені спостерігають на вихідних - між п'ятницею та понеділком.

Європейський центр моніторингу наркотиків та наркоманії досліджує стічні води з 2011 року.

Коли людина споживає наркотики, їхні рештки потрапляють в каналізацію під час сечовипускання та дефекації.

Вивчивши стічні води, дослідники можуть виявити загальний рівень вживання наркотиків громадою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!